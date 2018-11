Martina Kaufmann zur Lehrlingsförderung: Mit großen Schritten zu mehr Anerkennung für die „Duale Ausbildung“

Nationalratsabgeordnete begrüßt die nächsten Schritte in der Lehrlingsstrategie des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Ein weiterer wichtiger Schritt für die Lehre ist getan! Mit einer Anhebung der Förderung für die Vermittlung von Lehrstellensuchenden zu den Ausbildungsbetrieben von 10 auf 20 Millionen Euro leistet die Regierung einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von zukünftigen Meistern ihrer Zunft“, ist sich Abg. Martina Kaufmann, ÖVP-Bereichssprecherin für Berufsausbildung und Lehre, sicher.

Martina Kaufmann freut sich: „Österreich hat mit der Lehre ein internationales Aushängeschild, das für Ausbildung auf höchstem Niveau steht.“ Ihr Ziel ist es, so viele junge Menschen wie möglich an die betrieblichen Lehrstellen heranzuführen und Lehrlinge aus der überbetrieblichen Lehre in die betriebliche Lehre zu vermitteln. „Durch die überbetriebliche Lehre entstand ein Parallelsystem zur betrieblichen Lehre. Die überbetriebliche Lehre darf nur eine Übergangslösung sein, welche die jungen Menschen bestmöglich qualifiziert und auf eine Ausbildung in Betrieben vorbereitet“, ist sich Kaufmann sicher.

Abschließend freut sich die Abgeordnete über die kommende Überarbeitung der Berufsbilder in der Gastronomie und bei den Friseuren: „Mit den neu überarbeiteten Berufsbildern für die Gastronomie und die Friseure wird es uns gelingen, einen weiteren wichtigen Schritt der Digitalisierung zu gehen.“

