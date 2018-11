Oö. Volksblatt: "Vertrauensvorschuss" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 26. November 2018

Linz (OTS) - 97,8 Prozent sind ein großer Vertrauensvorschuss für Pamela Rendi-Wagner, mit dem sie als erste Frau in der 130-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie nun an die Spitze der Partei gewählt wurde. Sie bekam damit sogar um einen Prozentpunkt mehr als ihr direkter Vorgänger Christian Kern, der als große SPÖ-Zukunftshoffnung gepriesen, am Ende der am kürzesten amtierende SPÖ-Chef war. Rendi-Wagner kann sich also über große Zustimmung in den eigenen Reihen freuen. Jetzt gilt es, die aufkeimende Hoffnung bei den restlichen SPÖ-Funktionären und der übrig gebliebenen Wählerschaft zu bestätigen und auch Resultate zu bringen.

Ob das beim Parteitag in Wels angestimmte Kurz-Bashing und Regierungs-Geschimpfe dafür der richtige Weg ist, bleibt abzuwarten. In ihrer Rede beschränkte sich das neue SPÖ-Zugpferd darauf, die Arbeit der Regierung zu kritisieren und über viele Ansätze und fehlende Lösungen zu lamentieren, ohne selbst nur einen einzigen kreativen Vorschlag zu bringen. Dagegen war Kerns Plan A – vor rund eineinhalb Jahren ebenfalls in Wels präsentiert – ein wahres Ideenfeuerwerk, wenngleich vom damaligen SPÖ-Kanzler letztlich sein eigener Plan nicht umgesetzt wurde.

Vertrauen ist zwar gut, aber Taten sind allemal besser als leere Absichtserklärungen ganz ohne Plan ...

