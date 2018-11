PK: VKI-Test 24-Stunden-Betreuung

Einladung zur Pressekonferenz

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen in Österreich sind im Alter auf Betreuung und Pflege angewiesen. Viele der Betroffenen wollen nicht in einem Pflegeheim, sondern in den eigenen vier Wänden versorgt werden. Oft übernehmen die Angehörigen einen Teil der Betreuungsaufgaben. Rund um die Uhr schaffen dies allerdings nur die wenigsten, sie greifen auf die Dienste einer externen 24-Stunden-Betreuung zurück. In Österreich sind rund 800 Agenturen tätig, die Betreuungskräfte vermitteln. Für Betroffene ist es oft kaum möglich, zu erkennen, ob ein Unternehmen seriös ist, ob die Leistungen, die benötigt werden, überhaupt angeboten werden und mit welchen Kosten man rechnen muss. Im aktuellen Test hat der VKI 26 Agenturen unter die Lupe genommen. Von den Testkandidaten schnitten fünf mit „sehr gut“, eine mit „gut“ und zehn mit „durchschnittlich“ ab. Zehn Unternehmen erhielten ein „weniger zufriedenstellend“, sieben davon deshalb, weil sie keine Verträge zur Prüfung zukommen ließen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag.a Ulrike Docekal, Leiterin Stabstelle Projektentwicklung

Dr.in Angela Tichy, Projektleitung Gesundheit/Medizin

Mag. Dr. Rainer Spenger, Geschäftsführer des VKI

Termin und Ort der Veranstaltung:



Morgen, 21. November 2018, 10:00 Uhr



Verein für Konsumenteninformation

1. Stock, Sitzungssaal 1

Linke Wienzeile 18

1060 Wien

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein und bitten um eine kurze Information unter presse@vki.at, falls Sie die Veranstaltung besuchen möchten.

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation

Öffentlichkeitsarbeit

01/588 77-256

presse @ vki.at

www.vki.at