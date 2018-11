#metoo im Beruf: Immer mehr Frauen klagen über sexuelle Belästigung in der Arbeit

Linz (OTS) - Abfällige Äußerungen, lüsterne Blicke in den Ausschnitt, körperliche Übergriffe: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Immer mehr Frauen sehen dringenden Handlungsbedarf. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index.

Bei einer Pressekonferenz Dienstag 27. November 2018, um 10 Uhr in der K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel, Kohlmarkt 14, 1010 Wien , präsentieren wir Ihnen die wesentlichen Ergebnisse dieser Auswertung, die die vielfältigen Benachteiligungen von Frauen in der Arbeitswelt aufzeigt, sowie eine Sonderauswertung zur Arbeitszufriedenheit in den Pflegeberufen.

Unter dem Titel #metoo im Beruf: Immer mehr Frauen klagen über sexuelle Belästigung in der Arbeit stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Sozialforscher/-innen Dr.in Eva Zeglovits (IFES) und Mag. Christoph Hofinger (SORA) als Gesprächspartner zur Verfügung.

