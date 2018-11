Ausstellungseröffnung "Downtown Denise Scott Brown" im Architekturzentrum Wien

PRESSEKONFERENZ: Mi 21.11., 11:00 Uhr, Az W Bibliothek

Wien (OTS) - Denise Scott Brown ist Legende, Geheimtipp und Ikone. Sie startete eine Revolte gegen die architektonische Moderne mit dem Ziel, die Moderne zu retten. Höchste Zeit für die weltweit erste umfassende Einzelausstellung zum Werk der heute 87-jährigen Architektin, Stadtplanerin, Lehrerin und Autorin.



Die ungewöhnliche Form der Ausstellung Downtown Denise Scott Brown entspricht ihrem einzigartigen architektonischen und urbanistischen Werk, das einerseits mit Kommerz und Populärkultur spielt und andererseits ästhetische und gesellschaftliche Konflikte vorführt. In der Ausstellung entfaltet sich rund um einen monumentalen Brunnen ein städtischer Platz, gerahmt von Geschäftsportalen, Café und Marktständen. Hier begegnen Besucher*innen dem faszinierenden Leben und Werk von Denise Scott Brown in Originalobjekten, Fotos, Collagen, Zitaten, Plänen und Videos.

Der Katalog „Your Guide to Downtown Denise Scott Brown“ im Format eines Reiseführers führt in verschiedenen Routen durch das Leben und Werk von Denise Scott Brown.



Konzept und Gestaltung: Jeremy Tenenbaum mit Denise Scott Brown

Kuratorinnen: Angelika Fitz, Katharina Ritter

Hochauflösende Pressefotos sowie der Pressetext stehen unter www.azw.at/presse zum Download bereit.



Eröffnung der Ausstellung: Mi 21.11.2018, 19:00 Uhr

Ausstellung: 22.11.2018 - 18.03.2019, Ausstellungshalle 2

