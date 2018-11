AVISO-Veranstaltungshinweis: ZIVILGESELLSCHAFT IM DIALOG 2018

Aktivist_innen aus 15 Mitgliedsländern diskutieren in Wien über aktuelle Chancen und Bedrohungen für die Zivilgesellschaft in Europa

Wien (OTS) - Artikel 11 des Lissabon Vertrages verpflichtet die Institutionen der EU zu einem „offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft”. Wenngleich das auf EU-Ebene gut funktioniert, sieht die Realität neuerdings in vielen Mitgliedsländern anders aus: zivilgesellschaftliche Organisationen werden entweder missachtet oder sind offener Feindseligkeit ausgesetzt.



Während der österreichischen Ratspräsidentschaft laden die IGO als österreichische Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen und der europäische Dachverband European Civic Forum zum Dialog über die aktuellen Herausforderungen für die organisierte Zivilgesellschaft in Österreich und in der Europäischen Union ein.



Bei der Veranstaltung werden u.a. zum Thema sprechen:



• Mag.a Karin EDTSTADLER, Staatssekretärin im BM für Inneres, Wien

• Dr. Othmar KARAS, Abgeordneter der ÖVP zum Europäischen Parlament

• Mag. Andreas SCHIEDER, design. Spitzenkandidat der SPÖ für die Europawahl 2019, Wien

• Dr.in Daniela BANKIER, Europäische Kommission, DG Justice, Brüssel

• Dr. Jörg WOJAHN, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, Wien

• Dr. Frank HEUBERGER, Bundesweites Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Berlin

• Dr.in Michaela MOSER, Armutskonferenz, Wien

• Leonore GEWESSLER, Global 2000, Wien

• DI Franz NEUNTEUFL, IGO, Wien



Medienvertreter_innen haben im Rahmen dieser Veranstaltung die Möglichkeit, Interviews mit den Gastredner_innen und Teilnehmer_innen zu führen.



Vollständiges Programm und Anmeldung: www.gemeinnuetzig.at



Datum und Zeit: Mittwoch, 21. November 2018, 13.30 – 18.30 Uhr und Donnerstag, 22. November, 9.00 – 14.00 Uhr.



Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien.



