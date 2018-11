Erstmals in Österreich: Handelsverband launcht "ORI Self Check" für alle Händler und Webshops

Erster Selbsttest zur Überprüfung der Omnichannel Readiness für den heimischen Handel - Innovatives Tool erfasst mehr als 70 Kriterien und berücksichtigt auch Kundenvorlieben

Wien (OTS) - Wie gut die Kanäle der Big Player im österreichischen Einzelhandel verzahnt sind, zeigte die Studie "Omnichannel Readiness Index 2018", die der Handelsverband im Sommer 2018 präsentierte. Nun hat der Verband den komplexen Algorithmus in eine Selbstcheck-Plattform überführt – Händler jeder Größe können ab sofort ihren eigenen Omnichannel Readiness Index via Online-Tool ermitteln.

"Der Handelsverband versteht sich als Plattform sowohl für kleine und mittelständische, als auch für große Unternehmen. Mit unserem ORI-Selbsttest wollen wir dieser Bandbreite Rechnung tragen. Wir geben allen österreichischen Handelsunternehmen und Webshops ein nützliches Werkzeug an die Hand, einen Leitfaden und Fahrplan mit konkreten Empfehlungen für künftige Entwicklungen und Investitionen", erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Omnichannel ist längst nicht mehr nur ein Thema für große Händler, denn schon mit wenigen Mitteln lassen sich wertvolle Potenziale ausschöpfen. Ein Beispiel: Fast 60 Prozent der Konsumenten wünschen sich, online einen Rückruf durch den Händler anfordern zu können. Nur 9 Prozent der Online Shops bieten dieses Service jedoch an. Auch die Transparenz zu Versand, Bezahlung und Retouren hinkt den Konsumentenerwartungen nach.

Der Hintergrund: Konsumenten sind zunehmend digital und recherchieren umfassend im Internet vor einem geplanten Kauf, den sie dann überwiegend im Laden tätigen. Omnichannel Retailing eröffnet riesige Potenziale zur Kundengewinnung und -bindung. Wie gut die heimischen Einzelhändler auf diese Realität eingestellt sind, wurde im Rahmen der Handelsverband Studie "Omnichannel Readiness Index 2018" in Kooperation mit Google und dem Marktforschungsinstitut MindTake untersucht: 44 wichtige Einzelhändler Österreichs quer durch alle Branchen wurden anhand von über 70 Einzelkriterien nach ihrer Omnichannel-Reife verglichen und gebenchmarkt.

Außergewöhnlich am Studiendesign: Die 360° Perspektive durch Kombination verschiedener Erhebungstechniken. Neben Desk Research und Händlerbefragung wurden über 1.000 Konsumenten dazu befragt, wie wichtig Ihnen die jeweiligen Faktoren sind. Die Einschätzungen sind in den Index eingeflossen – belohnt wurde also nicht nur das Vorhandensein von Omnichannel-Features, sondern auch die Bereitstellung der für den Konsumenten wertvollsten Services.

Der Omnichannel Readiness Selbsttest

Die Kriterien, komplexen Berechnungen und Benchmarks hat der Handelsverband nun in einem Selbsttest-Online-Tool abgebildet. So kann jeder Händler Österreichs – vom KMU bis zum großen Filialisten – seine eigene Omnichannel-Reife messen und sich mit den Big Playern benchmarken.

Die Ermittlung des Omnichannel Readiness Index via Self Check ist kostenlos. Ein zusätzlicher Detailbericht kann um 50 Euro angefordert werden.

Details auf: ori.handelsverband.at



