Hospiz.palliativ.2030 – Visionen und Forderungen für ein gutes Leben bis zuletzt und ein Sterben in Würde

Einladung zum Pressefrühstück

Wien (OTS) - Anlässlich des 25-jährigen Bestehens wirft der Dachverband Hospiz Österreich gemeinsam mit der Caritas Österreich, der Diakonie Österreich, MOKI Österreich, dem Österreichischen Roten Kreuz und der Vinzenz Gruppe einen Blick in die Zukunft. Was muss bis 2030 noch umgesetzt werden, damit die Vision eines guten Lebens bis zuletzt und eines Sterbens in Würde für alle Menschen Wirklichkeit werden kann?

Wir laden Sie herzlich zum Pressefrühstück ein!

Ihre GesprächspartnerInnen:

Caritas Österreich: DDr. Michael Landau

Dachverband Hospiz Österreich: Waltraud Klasnic

Diakonie Österreich: Dr.in Maria Katharina Moser

MOKI Österreich: Renate Hlauschek, MMSc

Österreichisches Rotes Kreuz: Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer

Vinzenz Gruppe: Dr. Michael Heinisch

Pressefrühstück Hospiz.palliativ.2030 – Visionen und Forderungen für ein gutes Leben bis zuletzt und ein Sterben in Würde

Datum: 19.11.2018, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Dachverband Hospiz Österreich

Ungargasse 3/1/18, 1030 WIen, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Dachverband HOSPIZ Österreich (DVHÖ)

Mag.a Anna H. Pissarek

01 803 98 68 3

anna.pissarek @ hospiz.at

www.hospiz.at