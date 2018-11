ARBÖ: ÖFB-Team und Sänger "Cro" füllen Stadion, Stadthalle und Straßen in Wien

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 15.11., finden in Wien gleich 2Veranstaltungshöhepunkte statt.Die österreichische Fußballnationalmannschaft tritt im Ernst-Happel-Stadion auf die Auswahl aus Bosnien-Herzegowina. Der deutsche Rapper „Cro“ kommt für ein Konzert in die Wiener Stadthalle. Beides bedeutet laut ARBÖ großen Publikumsandrang und somit Staus auf den Straßen der Bundeshauptstadt.

Die österreichische Nationalmannschaft trifft wie bereits erwähnt im Rückspiel der „UEFA NATIONS LEAGUE“ auf die Auswahl aus Bosnien-Herzegowina. Der Anpfiff des richtungsweisenden Spiels ist um 20:45 Uhr. Laut ÖBB werden bis zu 36.000 Zuschauer erwartet. Das Ernst-Happel-Stadion wird bereits ab 18:45 Uhr für die Fans geöffnet. Das ist vermutlich auch der Zeitpunkt für die Sperren der Meiereistraße ab der Vorgartenstraße und der Stadionallee. Auch am Donnerstag wird die Anreise von vielen Fußballzusehern mit dem eigenen Fahrzeug erfolgen. Zusammen mit dem Abendverkehr bedeutet dies nach Einschätzung des ARBÖ kilometerlange Staus rund um das Stadion, wie am Handelskai, Engerthstraße, Meiereistraße oder Taborstraße. Auch auf der Südosttangente (A23) wird vor allem vor den Ausfahrten Handelskai und am Knoten Prater aber auch im gesamten Verlauf in beiden Richtungen viel Geduld gefragt sein. Wesentlich länger dauert es auch auf der Donauuferautobahn (A22) und Ostautobahn (A4) im Wiener Stadtgebiet.

Tausende Zuseherwerden auch in der Halle D der Wiener Stadthalle erwartet. Hier tritt im Rahmen seiner „stay tru. tour“ der deutsche Rapper Cro auf. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Die Anreise von vielen Konzertbesuchern mit dem eigenen Fahrzeug bedeutet im Zuge des Abendverkehr Staus vor allem am Äußeren und Inneren Neubaugürtel, der Felberstraße, und der Hütteldorfer Straße sowie den Straßen im Nibelungenviertel. Neben den Staus wird auch die Parkplatzsuche und die Kurzparkzonenregelung, die von 9 bis 22 Uhr gilt und maximal 2 Stunden Parkdauer erlaubt, nervenaufreibend.

„Wir raten sowohl den Fußball- als auch den „Cro““-Fans soweit als möglich mit den Öffis anzureisen. Sowohl das Stadion als auch die Wiener Stadthalle sind gut mit der U-Bahn und anderen Öffis wie Bussen oder Straßenbahnen erreichbar. Als Parkplatzalternativen zum Stadion bieten sich die Stadion-Center-Garage und die Parkhäuser im Messezentrum an. Rund um die Stadthalle sind für das Autoabstellen die Märzparkgarage, Stadthallengarage und die Garage in der Lugner-City sinnvoll“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.

