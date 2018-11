Arbeiterkammerwahl 2019: Klaudia Paiha Spitzenkandidatin der AUGE/UG in Wien

Breite aufgestellte Liste von BetriebsrätInnen, NGO-AktivistInnen und GewerkschafterInnen. Karl Öllinger als prominenter Neuzug

Wien (OTS) - Die AUGE/UG Wien - die größte Landesgruppe der Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen – hat ihre Liste zur AK-Wahl 2019 gewählt. Spitzenkandidatin ist Klaudia Paiha, erfahrene Fraktionschefin der AUGE/UG im Wiener ArbeitnehmerInnenparlament. Paiha freut sich auf den Wahlkampf: „Wir haben eine breit aufgestellte Liste, unter den KandidatInnen sind zahlreiche BetriebsrätInnen, NGO-AktivistInnen und ExpertInnen aus dem sozial-, arbeitsmarkt- und frauenpolitischen Bereich.“ Der stv. Wiener Landessprecher Stefan Steindl freut sich über eine „gute Mischung aus erfahrenen AK-RätInnen und neuen KandidatInnen, unter denen auch prominente Namen zu finden sind.“

Zwt.: Klaudia Paiha Spitzenkandidatin, WGKK-Vorstandsmitglied Fritz Schiller Listenzweiter

Klaudia Paiha ist Bundessekretärin der Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB. Die gelernte Tischlerin und langjährige AK-RätIn vertritt die AUGE/UG im Vorstand der AK-Wien und ist ehrenamtlich in der Frauenarmutskonferenz und Flüchtlingsbetreuung aktiv.

Der Listenzweite Fritz Schiller ist Ökonom und Betriebsratsvorsitzender bei der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH. Der erfahrene Belegschaftsvertreter gilt über Fraktionsgrenzen hinweg als finanz- und lohnpolitischer Experte und ist Mitglied des Vorstands der Wiener Gebietskrankenkasse.

Zwt.: Prominenter Zuwachs – Karl Öllinger kehrt zurück zu seinen Wurzeln

Auf Listenplatz … kandidiert der ehemalige Grün-Politiker, Sozialexperte und engagierte Kämpfer gegen Rechtsextremismus, Karl Öllinger. Öllinger war vor seiner Parlamentskarriere Arbeiterkammerrat. Seine Motivation für die Kandidatur: „Ich will nicht zuschauen, wie die schwarzblaue Bundesregierung systematisch den Sozialstaat abbaut und - auch das werden sie sicher noch versuchen - die AK aushungert.“

Zwt.: BetriebsrätInnen und NGO-Experten auf vorderen Listenplätzen, prominente Solidaritätskandidaturen

Mit Jens Karg kandidiert der Freihandelsexperte von Greenpeace Österreich zur AK-Wahl. Neuzugänge auf der Liste der AUGE/UG sind auch Viktoria Spielfrau, Beschäftigte im AMS, ehemalige ÖH-Vorsitzende und Mitinitiatorin des Frauen*volksbegehrens sowie Vera Koller, Arbeitsrechtsexpertin in der GPA-djp.

Traditionell stark verankert sind BetriebsrätInnen aus Universitäten und dem Sozialbereich. Mit Marion Polaschek kandidiert die stv. Betriebsratsvorsitzende des allgemeinen Personals auf der Uni Wien, mit Sonja Müllner eine Zentral-Betriebsrätin des Fonds Soziales Wien. Auf vorderen Listenplätzen gewählt wurden Mesut Kimsesiz Betriebsrat der Firma Rheinmetall MAN, Walter Braunsteiner, stv. Betriebsratsvorsitzender der IT der Generali und Margit Hahn, Betriebsrätin in der Bank Austria.

Prominente Namen finden sich auf den hinteren Listenplätzen. Sigrid Maurer kandidiert ebenso auf einem Solidaritäts-Platz wie Albert Steinhauser.

Klaudia Paiha abschließend: „Wir treten zu dieser Wahl als Gruppe an, die sich klar und unmissverständlich gegen die Angriffe der Regierung auf die AK stellt. Wir treten allerdings auch für eine AK an, die sich für Klima- und Umweltschutz als zentrale Überlebenfragen stark macht, für Zusammenhalt statt Spaltung und Hetze und entschlossener als bislang für mehr Demokratie in der Arbeitswelt kämpft. Dazu braucht es eine starke AUGE/UG in der AK!“

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Paiha, Bundessprecherin der AUGE/UG

Tel.: 0664/614 50 14

01/505 19 52

Internet: www.auge.or.at