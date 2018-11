Korosec gratuliert Bogner-Strauß zum hervorragenden Wahlergebnis

Seniorenbund-Präsidentin gratuliert Juliane Bogner-Strauß zur Wahl zur Bundesleiterin der ÖVP Frauen

Wien (OTS) - Beim heutigen Bundestag der ÖVP Frauen wurde Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß von 99,3 % der Delegierten zur neuen Bundesleiterin gewählt. „Ich gratuliere ganz herzlich zu diesem hervorragenden Wahlergebnis. Als Frauenministerin leistet sie schon jetzt wirklich gute Arbeit für die Anliegen der Österreicherinnen und wird dies sicherlich auch in ihrer neuen Aufgabe weiterführen“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes in einer ersten Reaktion zum Bundestag der ÖVP Frauen in der Steiermark.

In ihrer Rede vor rund 300 Delegierten, betonte Bogner-Strauß, dass sie sich ganz besonders dem Thema Pensionen und dem Kampf gegen Frauenhass im Netz widmen möchte. Besonders ein Thema streicht die Seniorenbund-Präsidentin hervor: „Beim Thema Pensionen von Frauen werden wir noch einiges zu tun haben und ich bin mir sicher, dass Juliane Bogner-Strauß dafür die richtige Frau ist.“

„Ganz besonders möchte ich heute auch der scheidenden Bundesleiterin, Dorothea Schittenhelm danken, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz gerade auch für den erhöhten Frauenanteil in der Volkspartei und die Einführung des Reißverschlusssystems mitverantwortlich ist“, betont Korosec die besonderen Leistungen von Schittenhelm.

„Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit der neuen Bundesleiterin und wünsche viel Erfolg bei allen Vorhaben“, so Ingrid Korosec abschließend.

