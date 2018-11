Duzdar/Feichtinger: Konsequente Anti-Atom-Politik fortsetzen, erneuerbare Energie ausbauen

Wien (OTS/SK) - Heute vor 40 Jahren hat sich Österreich gegen die Inbetriebnahme von Zwentendorf ausgesprochen. „Vor 40 Jahren haben sich die Österreicherinnen und Österreicher in einer knappen Mehrheit gegen die Nutzung von nuklearer Energie ausgesprochen. Atomenergie ist nicht beherrschbar, daher muss konsequent eine Anti-Atom-Politik der Regierung fortgesetzt werden“, so SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger. „Auch 40 Jahre danach müssen daraus die richtigen Konsequenzen gezogen werden und der Ausbau der erneuerbaren Energie und die Steigerung der Energieeffizienz forciert werden“, so SPÖ-Energiesprecherin Muna Duzdar. ****

Österreich müsse beweisen, dass es auch ohne Atomenergie geht. Vor 40 Jahren versprach man sich wirtschaftlichen Fortschritt und Unabhängigkeit und vertraute der Technik. „Tschernobyl und Fukushima haben die Gefahren der Atomenergie klar gezeigt. Nie dürfen wir das Ausmaß dieser Tragödien vergessen“, so die beiden SPÖ-Abgeordneten.

Sie fordern von Umwelt- und Energieministerin Elisabeth Köstinger die konsequente österreichische Anti-Atom-Politik fortzusetzen und sich auf EU-Ebene klar für den europaweiten Atom-Ausstieg für den Ausbau Erneuerbarer Energie und die Steigerung der Energieeffizienz einzusetzen. (Schluss) mr/rm/mp

