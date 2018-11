Oö. Volksblatt: "Danke, Atomstrom" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 5. November 2018

Linz (OTS) - Man darf sich nichts vormachen: Dass Österreich vor 40 Jahren in einer knappen Volksentscheidung Nein zur friedlichen Nutzung der Kernenergie sagte, hat den Rest der Welt nicht beeindruckt. Zumindest nicht jenen Teil der Welt, der nach Energie giert, weil anders das Werkel nicht am Laufen gehalten werden kann — glaubt man jedenfalls.

Und auch wenn schon ein paar Jahre nach dem Aus für das schlüsselfertige Atomkraftwerk Zwentendorf mit dem Supergau von Tschernobyl die hauchdünne Entscheidung als die richtige bestätigt wurde, hat das den Lauf der Atom-Dinge nicht beeinflusst — so wenig wie später Fukushima. Immerhin weiß man seither definitiv:

Atomkraftwerke liefern Strom und machen Probleme, und zwar — siehe Terschnobyl, siehe ungelöste Endlagerfrage — auch noch lange nach dem Abschalten.

Im Rückblick betrachtet gilt auch festzuhalten: Dass sich Österreich gar so als Anti-Atom-Nation gerieren kann, ist Zufall, der Überhang von 30.068 Nein-Stimmen drückt mehr als deutlich die völlig unentschiedene Meinungslage aus. Und eines ist auch klar: Dass in Österreich trotzdem die Lichter nicht ausgangen sind, verdanken wir auch dem Atomstrom, der seit 40 Jahren halt anderswo produziert wird.

