Oö. Volksblatt: "Gute Symbolik" (von Markus EBERET)

Ausgabe vom 3. November 2018

Linz (OTS) - Vor nicht einmal einem halben Jahr hat der oberösterreichische Landtag einstimmig das neue Integrationsleitbild beschlossen, das unter dem Titel steht: „Integration verbindlich gestalten — Zusammenhalt stärken.“ Unter anderem heißt es dort: „Das Ziel des gelingenden Zusammenlebens aller Menschen in Oberösterreich muss alle Bevölkerungsgruppen — Einheimische und Zugewanderte — in den Blick nehmen.“ Und an anderer Stelle kann man lesen: „Das Land Oberösterreich sieht sich ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes in der Verantwortung, mit einer aktivierenden Integrationspolitik gute Rahmenbedingungen und Angebote zu schaffen.“

Genau dieser „aktivierenden Integrationspolitik“ trägt die nun getroffene Entscheidung Rechnung, dass Asylwerber ab Dezember im Landesdienst gemeinnützige Arbeiten ausüben können. Wer sich in seinem und für sein Gastland auf diese Weise engagiert, nimmt Integration wohl wirklich ernst, gleichermaßen wird signalisiert, dass er oder sie auch ernst genommen wird.

Was hier geschieht, ist Symbolpolitik im besten Sinne des Wortes: Das Land als Beschäftigungsgeber schottet sich nicht ab, sondern holt die Menschen herein. Dem Ankommen in der Aufnahmegesellschaft kann das nur dienlich sein.

