Wertschätzung für journalistisches Engagement

Milborn, Totzauer und Vospernik sind für die MedienLÖWIN in Gold nominiert. Der Podcast„Große Töchter“, die Süddeutsche Zeitung und die Wienerin sind ebenfalls für Preise im Rennen.

Der Österreichische Journalistinnenkongress schreibt seit Jahren den Preis der MedienLÖWIN in drei Kategorien aus. Für die MedienLÖWIN in Gold wurden Corinna Milborn (Puls4), Lisa Totzauer (ORF) und Cornelia Vospernik (ORF) nominiert. Dieser Preis zeichnet Medienfrauen aus, die durch ihre Vorbildfunktion und durch ihr bisheriges Schaffen, andere Frauen motivieren, sich in der Medienbranche zu engagieren und durchzusetzen. Eine Jury von 55 bekannten Medienmenschen hat auch in diesem Jahr durch Punktevergabe entschieden. Die Nominierten werden am 6. November im Rahmen eines Gala-Abends in Wien geehrt und die Siegerin darf die goldene Statue durch Frau Bundesminister Juliane Bogner-Strauß in Empfang nehmen.

Beiträge, die Mut machen

Mit der silbernen Medienlöwin werden redaktionelle Beiträge ausgezeichnet, die sich mit den Situationen von Frauen lebensnah und kritisch auseinandersetzen. Aus den zahlreichen und hochwertigen Einsendungen wurden von der Jury vier ausgewählt: Von Nina Brnada der Artikel „Wir lassen uns das nicht gefallen“ im Falter, von Ruth Eisenreich „Die Männinnen“ in der Süddeutschen Zeitung, von Katja Michels „Tampons in Digital“ in der Brigitte und von

Pascale Müller/Stefania Prandi „Vergewaltigung auf Europas Feldern“ in BuzzFeed News. Zusätzlich zur LÖWINNEN-Statue in Silber erhält die Siegerin ein wertvolles Schmuckstück aus der neuen Kollektion der Münze Österreich AG.

Verantwortung der Medien

Seit der ersten Ausschreibung 2016 wird der jüngste Preis, der des MedienLÖWEN von der Siemens AG gefördert. Er geht an eine Redaktion, die sich durch besonders frauenfreundliche, Frauen unterstützende und stärkende Aktionen auszeichnet. Nominiert im Zeichen nachhaltiger Frauenförderung im Journalismus sind der Podcast „Große Töchter“, die Spiegel Online Redaktion und die WIENERIN, die mit starken Signalen zu Female Empowerment, Body Positivity oder dem „Feminist“-Leiberl als Uniform eines neu erstarkten Kampfes für Frauenrechte und gegen einen offen misogynen US-Präsidenten als Symbol für die Beschneidung ebendieser Rechte eintreten.

Der Journalistinnenkongress

Seit 1998 ist der Kongress DER Treffpunkt für rund 300 bis 400 Frauen aus Journalismus und PR. Das Motto des 20. Kongresses am 7. November im Haus der Industrie in Wien: „20 years ago – 20 years ahead“ – Vormarsch oder Rückschritt? Hochrangige Referentinnen werden in Vorträgen und Podiumsdiskussionen am Vormittag zum Thema Stellung nehmen, am Nachmittag bringen sich die Teilnehmerinnen aktiv in Workshops ein und können bei den Living News Top-Medienfrauen ganz persönlich kennenlernen. Sie erweitern ihr Netzwerk, diskutieren aktuelle Herausforderungen und Chancen. Seit Beginn stellt die Industriellen Vereinigung ihre Räumlichkeiten in Wien für den Kongress zur Verfügung. Organisiert wird der Kongress und die Verleihung der MedienLÖWINNEN von Club alpha - Frauen für die Zukunft und der mrk diversity management gmbh.

