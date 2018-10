Casino Matinée 2018: Annemarie-Imhof-Komitee unterstützt Wiener Hilfswerk-Aktionsraum - BILDER

Geringer: „Jugendliche mit Behinderung brauchen diesen Ort“

Wien (OTS) - Durch das Engagement des ehrenamtlich tätigen Annemarie-Imhof-Komitees unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann und Dank großzügiger Sponsoren, allen voran Casinos Austria AG, spendabler Gäste sowie der ehrenamtlich Mitwirkenden war die Casino Matinée auch im Jahr 2018 ein schöner Erfolg. Die unterhaltsame Benefizversteigerung fand heuer bereits zum 31. Mal statt und wurde wie in den letzten Jahren von Dr. Bernhard Ramsauer, dem Vorstandsvorsitzenden der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, geleitet. Neben den interessanten Versteigerungsobjekten, die die Veranstaltung seit jeher auszeichnen, gab es auch im Jahr 2018 wieder einen hochklassigen künstlerischen Auftritt. Für diesen zeichneten heuer Barbara Wussow und Albert Fortell mit dem Programm „Beziehungen – erotisch bis sachlich“ verantwortlich. Begleitet wurden sie mit Gesang und Saxophon von Daniela Krammer. Dr. Ramsauer leitete die Benefiz-Versteigerung ehrenamtlich, auch die Künstler/innen traten ehrenamtlich auf.

Wiener Hilfswerk-Geschäftsführerin dankte allen Beteiligten

Wiener Hilfswerk-Geschäftsführerin Sabine Geringer bedankte sich zum Abschluss der Casino Matinée 2018 bei allen Beteiligten: „Es ist großartig, dass wir durch die Damen des Annemarie-Imhof-Komitees diese dringend benötigte Unterstützung für unseren Aktionsraum für Jugendliche mit Behinderung erhalten“, so Geringer. „Ebenso möchte ich allen Personen, die mitgesteigert haben, herzlich danken. Selbstverständlich geht ein großes Dankeschön auch an das Casino Wien und an alle Sponsoren. Jugendliche mit Behinderung brauchen einen Ort wie den Aktionsraum – daher ist es wichtig für uns, dass es Veranstaltungen wie diese gibt“, meinte Geringer anschließend.

Annemarie-Imhof-Komitee

Das Annemarie-Imhof-Komitee unterstützt bereits seit mehr als 30 Jahren durch karitative Aktivitäten soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Casino Matinée, das Bridgeturnier, die Elmayer-Quadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte.

Aktionsraum

Im Aktionsraum haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen. Das Programm richtet sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen. Der Aktionsraum wird vom Fonds Soziales Wien, aus Mitteln der Stadt Wien gefördert.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

