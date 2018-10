Oö. Volksblatt: "Jubiläen nutzen" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 22. Oktober 2018

Linz (OTS) - Man soll die Feste feiern wie sie fallen ... und auch die Jubiläen sollte man nutzen, wenn sie schon anstehen. Nicht alles, was sich jährt, ist zwar ein Grund zum Feiern. Und manchmal ist auch der genaue Termin schwierig, so hat man derzeit das Gefühl, dass jede Woche ein Anlass gefunden wird, um ein Geburtstagsfest für die Republik zu feiern. Hinzu kommt noch, dass heuer noch einige andere „runde“ Jahrestage in Österreich begangen werden — vom Revolutionsjahr 1848 und den Anschluss an Nazi-Deutschland 1938 über die Deklaration der Menschenrechte (1948) bis hin zum Prager Frühling (1968). Solche Jubiläen kann man aber auf jeden Fall zum Nachdenken nutzen. Dabei geht es nicht nur um das Aufarbeiten der historischen Fakten, sondern auch darum zu erforschen, ob und was ein solches Jubiläum uns heute noch sagen kann. Das „Lernen aus der Geschichte“ ist allerdings leider oft nur ein Lippenbekenntnis. Zwar hat jede Zeit selbstverständlich ihre eigenen Probleme und lässt sich nur bedingt vergleichen. Trotzdem macht ein Blick zurück durchaus Sinn:

Es kann den Blick auf die Gegenwart schärfen und aufzeigen, woher manche Probleme gekommen sind. Und vielleicht kann dieser Blick zurück auch mithelfen, damit man einen neuen Ausblick auf die Zukunft werfen kann.

