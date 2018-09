Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 24. September 2018; Leitartikel von Gabriele Starck: " Selbstdemontage aus falscher Rücksicht"

Innsbruck (OTS) - Ein bayerischer Parteichef läuft seit Monaten Amok in Berlin. Sowohl Kanzlerin Merkel als auch Ministerpräsident Söder glauben, nach der Bayernwahl sei das Kapitel Seehofer ohnehin zu Ende. Doch inzwischen könnte es sie selbst treffen.

In drei Wochen ist es zu spät. Darauf zu warten, dass das vorhergesagte Wahldesaster in Bayern CSU-Parteichef Horst Seehofer demontiert, ohne dass sich jemand zum Königsmörder aufspielen muss, droht nach hinten loszugehen. Nicht nur für die Bundesregierung in Berlin, sondern auch für Ministerpräsident Markus Söder in München. Zum wiederholten Male hat es Horst Seehofer geschafft, die mühsam geschmiedete Koalition aus Union und SPD binnen eines halben Jahres an den Abgrund zu führen, und: Exakt ein Jahr nach der Bundestagswahl haben heute zwei Drittel der Deutschen kein Vertrauen in die GroKo mehr. Und eine Mehrheit bekäme sie derzeit auch nicht.

Dabei sind es – scheinbar – Lächerlichkeiten, mit denen der Bayer die Nerven seiner Regierungspartner aufs Äußerste strapaziert. Kompromissbereitschaft, wie sie nun einmal Koalitionen voraussetzen, gibt es für Seehofer nicht mehr. Ein Einlenken kommt nur in Frage, wenn er nachher auch als Sieger dasteht. Das war mit Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen so, der als Schmerzensgeld für seine Absetzung befördert werden sollte. Das war auch bei den Zurückweisungen von registrierten Asylwerbern an der Grenze so. Dieser Streit im Frühsommer lähmte nicht nur Berlin wochenlang, sondern die gesamte EU. Und das wegen einer Handvoll Menschen an der deutsch-österreichischen Grenze. Doch es ging in beiden Fällen auch um Grundsätzliches – um den Schutz von Demokratie und Verfassung sowie um internationales Recht.

Und genau das wollten weder Kanzlerin Angela Merkel noch SPD-Chefin Andrea Nahles bislang aufs Spiel setzen, indem sie die Regierung platzen lassen. Also ließen sie Seehofer gewähren. Merkel allerdings auch aus Rücksicht der CSU gegenüber, weil sonst die Union daran zerbräche.

Natürlich ist auch Seehofer klar, dass seine Zeit als Parteichef und damit auch seine Karriere nach der Landtagswahl am 14. Oktober schnell zu Ende sein dürfte. Doch das Spiel könnte auch anders ausgehen, und die Zeit arbeitet für ihn. Seehofer hat die strategischen Vorteile auf seiner Seite und weiß das zu nützen. Geht seine Rechnung auf, hat er zwar die GroKo zerschmettert und seine Partei in Bayern aufs Mittelmaß zurückgestutzt, dafür aber wäre er auch seine beiden Lieblingsfeinde los: Angela Merkel und Markus Söder.

Die Christsozialen sollten schon aus Selbsterhaltungstrieb die Notbremse ziehen und Seehofer noch vor der Wahl ablösen.

