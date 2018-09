Meisterprüfung: uniko warnt vor falschen Erwartungen

Fiorioli: Zuordnung beruflicher Qualifikation bedeutet nicht Studienberechtigung

Wien (OTS) - Die heute bekundete Wertschätzung der Wirtschaftsministerin und der Wirtschaftskammer (WKO) für die jüngste Entscheidung der Steuerungsgruppe zum Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) nimmt die Generalsekretärin der Universitätenkonferenz (uniko), Elisabeth Fiorioli, zum Anlass, um vor allfälligen falschen Erwartungen zu warnen: Die sogenannte Aufwertung der Meisterprüfung durch NQR-Zuordnung des Meisters auf das Bachelor-Niveau (Level 6) bedeute keine Gleichwertigkeit im Sinne des Hochschulrechts und berechtige auch nicht zur Zulassung zu einem Masterstudium oder zur Führung des akademischen Titels „Bachelor“.

Vielmehr handelt es sich um eine Zuordnung zu einem Referenzrahmen, die ohne rechtliche Verbindlichkeit den Wert einer beruflichen Qualifikation sichtbar machen und damit mehr Chancengleichheit am europäischen Arbeitsmarkt bieten soll. Fiorioli bedankt sich in dem Zusammenhang auch bei der Bundesspartenobfrau Gewerbe und Handwerk der WKO, die bereits erklärt hat, dass sich aus dieser Zuordnung kein „Anspruch auf Gleichartigkeit“ mit einem akademischen Abschluss ergebe. Genau dieser Trugschluss werde freilich jetzt möglicherweise vielerorts gezogen, betont die uniko-Generalsekretärin. Um einen universitären Bachelorabschluss zu erreichen, muss nach wie vor an der Universität ein dreijähriges wissenschaftliches Vollzeitstudium absolviert werden.

