Warum uns die Reichen teuer zu stehen kommen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - In Österreich ist die Ungleichheit im EU-Vergleich besonders groß: Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt mehr als 40 Prozent des Gesamtvermögens. Die fehlende Besteuerung von Erbschaften und Vermögen verfestigt die extreme Verteilungsschieflage, vereitelt Chancengleichheit und verstärkt die Konzentration von Macht und Einfluss in den Händen kleiner Eliten.

In einer Pressekonferenz am Freitag, 28. September 2018, um 11 Uhr, in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , unter dem Titel "Warum uns die Reichen teuer zu stehen kommen" möchten wir die aktuellsten Daten zu Vermögen, Reichtum und Steuern sowie die Forderungen der AK dazu präsentieren.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA, zur Verfügung.





Warum uns die Reichen teuer zu stehen kommen

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA

Datum: 28.09.2018, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

+43 (0)50/6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at