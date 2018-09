Caritas und Pfarren rufen zur Erntedanksammlung

„Tägliches Brot ist keine Selbstverständlichkeit. Jede Spende macht satt!" – Schönborn und Landau rufen zu Spenden für das Lebensmittelausgabe-Projekt Le+O auf.

Wien (OTS) - Die Caritas ruft von 24. September bis 22. Oktober 2018 in Wien und Niederösterreich zur großen Erntedanksammlung für armutsbetroffene Menschen auf. „Das tägliche Brot ist auch in einem schönen und insgesamt wohlhabenden Land wie Österreich nicht für alle Menschen selbstverständlich“, betonte Caritas Präsident Michael Landau am 19. September bei einem gemeinsamen Auftakt mit Kardinal Christoph Schönborn. „Rund 1,25 Millionen Menschen in Österreich sind von Armut betroffen oder armutsgefährdet – das ist jeder Siebte. Männer, Frauen und erschreckend oft auch Kinder, für die ein leerer Kühlschrank häufig Realität ist. Wenn nun hunderte Menschen in Pfarren in Wien und Niederösterreich Lebensmittel sammeln, dann tun sie das, um ihre Nächsten nicht im Stich zu lassen. Das Engagement und die tatkräftige Solidarität dieser Menschen machen satt!“

155 Pfarren sammeln bis 22. Oktober haltbare Nahrungsmittel – speziell Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee, Tee und Salz – die über das Projekt Le+O (Lebensmittel und Orientierung) an armutsbetroffene Männer, Frauen und Kinder verteilt werden. SpenderInnen können die Lebensmittel direkt in den teilnehmenden Pfarren abgegeben.

Caritas verteilt in Wien und Niederösterreich jede Woche 14 Tonnen Lebensmittel an Armutsbetroffene

„Obwohl Armut oft erst auf den zweiten Blick sichtbar ist, ist sie kein Phänomen, das nur einige wenige betrifft. Meist spielen sich Existenzsorgen und Nöte hinter verschlossenen Türen ab, sie sind aber ein Stück Realität in unserem Land“, so Landau. „Die hohe Nachfrage in den Le+O -Ausgabestellen bestätigt dies.“

„Der Herbst ist eine besondere Zeit des Erntedanks – des Dankes dafür, dass wir genug zu essen haben. Doch die Überfülle erreicht nicht alle Menschen in unserem Land, manchen fehlt es am Notwendigsten. Deshalb sammeln viele Menschen in den Pfarren beim „Erntedank der Caritas“ Geld und Lebensmittel für die, die es dringend brauchen“, so Kardinal Christoph Schönborn. „Gott möge ihren Einsatz und ihre Großherzigkeit belohnen!“

Le+O wurde von der Caritas der Erzdiözese Wien gemeinsam mit Wiener Pfarren 2009 ins Leben gerufen. In sechzehn Ausgabestellen in Wien und Niederösterreich erhalten armutsbetroffene Menschen Nahrungsmittel, aber auch Hygieneartikel, Windeln oder Waschpulver zu einem symbolischen Preis. Wöchentlich kommen auf diese Weise 14 Tonnen gespendete Lebensmittel Armutsbetroffenen zugute. Ein zusätzliches Beratungsangebot in den Ausgabestellen verfolgt dabei Ziel, im Sinne einer Orientierung einen nachhaltigen Ausstieg aus der Armutsspirale zu erleichtern.

Größtes Freiwilligenprojekt der Caritas braucht Verstärkung



Mit mehr als 1.000 freiwilligen MitarbeiterInnen ist Le+O auch das größte Freiwilligenprojekt der Caritas der Erzdiözese Wien. Aktuell werden neue freiwillige HelferInnen für die Ausgabestellen und FahrerInnen für die Abholung von Lebensmittelspenden gesucht. Gefragt sind kontaktfreudige, offene, tatkräftige Menschen, die sich für andere Menschen engagieren wollen.



www.caritas-leo.at

Spendenkonto

Erste Bank

IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: Le+O

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Frauscher

Presse Caritas der Erzdiözese Wien

Tel.: 01/878 12-223

Mobil: 0664/829 44 11

E-Mail: andrea.frauscher @ caritas-wien.at