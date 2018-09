AVISO: Die/der neue Bundesschulsprecher/in stellt sich am 24.09.18 um 09:30 vor

Pressekonferenz: Die/der höchste Vertreter/in der Schülerschaft Österreichs stellt ihre/seine Vorhaben für das nächste Schuljahr vor.

Wien (OTS) - Die Wahl der Bundesschülervertretung findet dieses Jahr am 23.09.2018 in Strobl am Wolfgangsee statt. Neben der/dem Bundesschulsprecher/in, der/dem höchsten Vertreter/in der österreichischen Schülerschaft, werden außerdem drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt. Am darauffolgenden Tag wird sich die/der frisch gewählte Bundesschulsprecher/in mit dem Plan für die Vertretungszeit zum ersten Mal den Medien präsentieren. Anschließend wird sie oder er gerne für Fragen und Interviews zur Verfügung stehen.

Datum: 24.09.2018

Start: 09:30

Ort: HAK/HAS Sacré Coeur Wien, Fasangasse 4, 1030 Wien

Anfahrt: Schnellbahn S1, S2, S3, S7 und S15 (Station Rennweg), Straßenbahnlinien 71 und O, Autobuslinie 77A

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich willkommen!

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie setzt sich aus den 27 Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprechern und zwei Sprecherinnen und Sprecher der Zentrallehranstalten zusammen. Im Schuljahr 2018/19 stellt die Schülerunion 21 Mandate in der Bundesschülervertretung. Der derzeitige Bundesschulsprecher ist Harald Zierfuß und kommt von der Schülerunion.

