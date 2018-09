25 Jahre Az W - Feiern Sie mit uns!

Jubiläumsfest am Mi 19.09. ab 19:00

Wien (OTS) - Seit einem Vierteljahrhundert zeigt das Architekturzentrum Wien, was Architektur kann – in Vermittlung, Forschung und Sammlung.



Das österreichische Architekturmuseum wird 25! Ein Grund zum Feiern und in die Zukunft zu blicken. Im ersten Teil der Jubiläumsreihe thematisierten wir mit der Biennale Kuratorin Yvonne Farrell unsere Leitfrage „Was kann Architektur?“.

Am Festabend soll nun die spannende Frage „Was kann ein Architekturmuseum?“ im Mittelpunkt stehen.



Im Anschluss laden wir zum beschwingten Jubiläumsfest im Az W Hof.

Begrüßung:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Hannes Swoboda, Präsident Az W

Angelika Fitz, Direktorin Az W

Karin Lux, Geschäftsführerin Az W

Festvortrag:

Kaye Geipel, Bauwelt, Berlin

Gesprächsrunde:

Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin, Stadträtin für Planung

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Jürgen Meindl, Leiter der Sektion Kunst und Kultur, Bundeskanzleramt

Kaye Geipel, Bauwelt, Berlin

Angelika Fitz, Direktorin Az W

Moderation:

Michael Kerbler, Kombinat3

Jubiläumsfest im Az W: Mi 19.09., ab 19:00

Pressefotos zu 25 Jahre Az W stehen unter www.azw.at/presse zum Download bereit.

