AVISO Foto-/Drehtermin 19.9., 8.45 Uhr: Auftakt zur Le+O Erntedanksammlung mit Kardinal Schönborn und Caritas Präsident Landau

155 Pfarren der Erzdiözese Wien sammeln haltbare Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen in Wien und Niederösterreich

Wien (OTS) - Die Caritas der Erzdiözese Wien startet heuer wieder die Erntedanksammlung für Menschen in Not. 155 Pfarren der Erzdiözese Wien sammeln in Wien und Niederösterreich vier Wochen lang Lebensmittel. Über das Projekt Le+O (Lebensmittel und Orientierung), das die Caritas in Kooperation mit Wiener Pfarren führt, werden in 16 Ausgabestellen in Wien und Niederösterreich Lebensmittel an armutsbetroffene Männer, Frauen und Kinder verteilt.



SpenderInnen können die Nahrungsmittel direkt in den teilnehmenden Pfarren abgegeben. Besonders gebraucht werden Zucker, Reis, Öl, Kaffee, Salz und alle Arten von Konservendosen. Vierzehn Tonnen Lebensmittel werden wöchentlich in den Le+O Ausgabestellen an armutsbetroffene Menschen ausgegeben.



Mehr Infos unter: www.caritas-leo.at



Mit: Kardinal Christoph Schönborn und Caritas Präsident Michael Landau

Wann: Mittwoch, den 19. September, 8.45 Uhr

Wo: Riesentor, Stephansdom, 1010 Wien



Datum: 19.09.2018, 08:45 Uhr

Ort: Vor Stephansdom

Stephansplatz, 1010 Wien, Österreich

