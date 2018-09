BAWAG P.S.K. übergibt ihr geschichtsträchtiges Archiv an das Österreichische Staatsarchiv

Wien (OTS) - Ein Firmenarchiv der besonderen Art wurde heute in dem historischen Gebäude der BAWAG.P.S.K. in Wien am Georg-Coch-Platz 2, dessen Außenfassade durch Marmor- und Aluminiumflächen an einen imposanten Geldspeicher erinnert, in die Obhut des Österreichischen Staatsarchivs übergeben.

Enver Sirucic, CFO der BAWAG Group: „Die BAWAG P.S.K. ist als innovative und moderne Bank auch ihrer Tradition verbunden und sich der Verantwortung für die historischen und wertvollen Unterlagen bewusst. Wir freuen uns sehr, dass wir das historische Archiv der P.S.K. heute in die Hände des Österreichischen Staatsarchivs übergeben und damit den Fortbestand unter optimalen Rahmenbedingungen sicherstellen können.“

Der Archivbestand reicht vom Jahr 1882 bis ins Jahr 1967 und umfasst über eine Million Aktenstücke. Von besonderem historischem Interesse ist eine umfangreiche Pläne-, Karten- und Fotosammlung, sowie der Bestand des Sektionschefs Dr. Robert Hecht, der aus der Zeit stammt, als der Sektionschef Vizegouverneur des Postsparkassenamtes war. Dieser Bestand behandelt überwiegend amtsfremde Themen der Jahre 1919 bis 1938.

Der Generaldirektor des Staatsarchivs, Wolfgang Maderthaner, zur Einzigartigkeit dieses Archivs: „Umfang und Geschlossenheit dieses einzigartigen Bank- und Finanzarchivs vermitteln gerade im Jahr der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Republik Meilensteine der österreichischen Geschichte. Das Österreichische Staatsarchiv wird dieses Archiv mit allen verfügbaren Mitteln erschließen und der Öffentlichkeit und Forschung zur Verfügung stellen."

