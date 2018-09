Online-Training in der Ernährungstherapie

Die FH St. Pölten entwickelte in EU-Projekt innovative Online-Kurse für die Diätologie in Europa

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Diätologinnen und Diätologen leisten mit ihren Ernährungstherapien einen wichtigen Beitrag zu Prävention und Rehabilitation im Gesundheitsbereich. Doch Ansätze für Therapien und Diagnosen in der Diätologie sind europaweit von Land zu Land unterschiedlich. Das von der FH St. Pölten geleitete EU-Projekt IMPECD (Improvement of Education and Competences in Dietetics) entwickelte nun einheitliche virtuelle Fallbeispiele für die Ernährungstherapie in Europa. Mittels international zugänglicher Onlinekurse (MOOCs) können Diätologie-Studierende ab sofort an virtuellen Patientinnen und Patienten trainieren.

Die Grundlage für den innovativen MOOC, den das Team der FH St. Pölten gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern der Hochschulen Antwerpen (B), Fulda (D), Groningen (NL) und Neubrandenburg (D) gestaltet hat, stellt der im Rahmen des Projektes entwickelte „Dietetic Care Process“ dar. Dieser beschreibt die einzelnen Schritte der Ernährungstherapie und wurde bis dato in der Europäischen Union noch nicht vereinheitlicht. Insgesamt umfasst der Kurs neun verschiedene klinische Fallbeispiele. Er ist ab sofort unter www.impecd.eu öffentlich zugänglich. „Das Projekt zielt auf einen internationalen Austausch und die Qualitätssteigerung in der Ausbildung von Diätologinnen und Diätologen ab. Mit den offenen Onlinekursen können Studierende künftig länderübergreifend an denselben virtuellen Fallbeispielen trainieren und diese diskutieren“, erklärt Projektleiterin Alexandra Kolm von der FH St. Pölten.

Tests mit Studierenden: „Motivierend und innovativ“

Zuvor evaluierte das Projektteam im Rahmen von zwei „Intensive Study Programs“ den Onlinekurse mit 50 Studierenden aus Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Der MOOC wurde hinsichtlich Usability, User Experience, Design und Sprache getestet. Die Ergebnisse sind sehr positiv: Die Studierenden bewerteten den Onlinekurs als motivierend, spannend und innovativ und schätzen diese neue Form der Wissensvermittlung sowie insbesondere auch den Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen.

Künftig soll der MOOC fest in der Ausbildung von Diätologinnen und Diätologen verankert und um neue Themen und Fälle erweitert werden. Über die europäische Vereinigung der Diätologie-Fachverbände (EFAD) und die European Association for Medical Education wird der Online-Kurs wiederum einem breiten Publikum vorgestellt – unter anderem im August und September auf internationalen Tagungen in Basel (Schweiz) und Rotterdam (Niederlande).

Das Projekt wird im Rahmen des EU-Programms „Erasmus+ Strategic Partnership for Higher Education“ aus Mitteln der Europäischen Union finanziert.



Zur vollständigen Aussendung: https://www.ots.at/redirect/fhstp28

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule St. Pölten

Mag. Eva Schweighofer, Bakk

Marketing und Unternehmenskommunikation

M: +43/676/847 228 – 265

eva.schweighofer @ fhstp.ac.at

www.fhstp.ac.at/presse