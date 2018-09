Wiener Tierschutzverein: 20 Jahre und kein bisschen leise

Hunderte BesucherInnen feierten zusammen mit dem WTV den 20. Geburtstag des Wiener Tierschutzhauses in Vösendorf.

Vösendorf (OTS) - Der Wiener Tierschutzverein ist bekanntlich „Die Stimme der Tiere“ und das seit 1846. Und auch nach über 172 Jahren ist der Verein kein bisschen leise. Umso lauter wurde es am Sonntag: Das zum WTV gehörige Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf, Europas größtes Tierheim, feierte seinen 20. Geburtstag.

„Wir haben es trotz widrigster Umstände geschafft, dieses Haus zwei Jahrzehnte lang für Mensch und Tier bewohnbar zu halten und zu einem Hot Spot für Tierschutz in Österreich zu entwickeln. Wir sind wahre Lebenskünstler geworden. Unser Engagement hält unser Haus in Schuss“, sagte Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins. Sie spricht dabei nicht zuletzt die Turbulenzen rund um die bekannte Altlast am Gelände an, denen das Team zusammen mit vielen ehrenamtlichen TierliebhaberInnen seit 20 Jahren trotzt.

Dennoch: Ein Grund zum Feiern ist das allemal. Denn seit der Eröffnung im Herbst 1998 werden hier tagtäglich rund 2.000 verletzte, heimatlose oder verwahrloste Haustiere und Wildtiere liebevoll versorgt, aufgepäppelt und wiederum an liebevolle Menschen vermittelt.

So fanden sich am Sonntag trotz mäßigem Wetter hunderte BesucherInnen, UnterstützerInnen und Prominente ein, um gemeinsam mit dem WTV den 20er des Tierschutzhauses zu feiern. Ein besonderer Programmpunkt war die Präsentation des Tierschutzkalenders 2019, den WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic, WTV-Botschafterin Monika Weinzettl und Fotograf Karl Leitner (vienna wildlife) feierlich enthüllten. Dieser steht im nächsten Jahr ganz im Zeichen der tierischen Vielfalt, die es im WTV zu sehen gibt. "Der Wiener Tierschutzverein betreibt das größte Tierheim Europas - und das aus privater Hand und ohne Subventionen. Das muss man erstmal schaffen", sagte Weinzettl in ihrer Festrede.

Das Hauptprogramm für die Gäste konzentrierte sich diesmal noch stärker auf die Arbeit im Tierschutzhaus und dessen Schützlinge. So wurden den BesucherInnen Workshops geboten, die eine emotionalere und aktivere Auseinandersetzung mit dem Themen WTV und Tierschutz ermöglichten. Insgesamt gab es drei unterschiedliche Workshops zu entdecken: Geschenke basten für die tierischen „Geburstagskinder“ des WTV, eine „Ausbildung“ zum WTV-Tierpflegetalent sowie TierschützerIn für einen Tag zu werden. Die Workshops wurden auch von WTV-Botschafterin und Kabarettistin Monika Weinzettl, Youtube-Star Kim Lianne und Designerin Niki Osl prominent unterstützt. Weitere prominente Gäste waren Fußball-Ass Toni Polster und Yvonne Rueff.

Daneben wartete auch ein buntes Rahmenprogramm: Vegane Köstlichkeiten bot der „Vegane Indiana“ Andreas Bilgeri mit seinem Team, zum Dessert wartete ein Geburtstagskuchenbuffet unterstützt von cakepornbystolzes. Im Hunde-Fotostudio von Fotograf Stefan Joham konnten die vierbeinige Lieblinge porträtiert werden, ein kleiner Geburtstagsmarkt u.a. mit Bloggerin amigaprincess, Bertl & Leo, HoLy - spielend helfen lud zum Stöbern ein. Daneben wurden auch heuer die traditionellen Führungen über das WTV-Gelände, ein Infostand sowie eine Fotobox und das beliebte Kinderschminken angeboten.

