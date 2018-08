Neues Volksblatt: "Altern in Würde" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 1. September 2018

Linz (OTS) - Früher war es völlig normal, dass sich die Familie um die Großelterngeneration gekümmert hat. Meistens blieben die Alten im Haus und übernahmen dafür schon mal gerne den Kinderdienst. Das beschäftigte die Senioren und vermittelte dem Nachwuchs Wissen über Natur und Geschichte, das es so in der Schule meist gar nicht gab. Zwar wird die Pflege im Familienverbund noch fast in jedem zweiten Haushalt gelebt. Dennoch fehlt heutzutage oftmals die Zeit, um sich mit den Problemen der älteren Generation zu beschäftigen. Viele Junge sind selbst im Berufsstress gefangen und können sich nicht genügend noch um die Älteren kümmern. Womit es für viele keine Alternative zum Lebensabend im Heim gibt — wobei der abgeschaffte Pflegeregress dem auch noch Vorschub leistet.

Obwohl die Menschen dank der modernen Medizin immer älter werden und selbst im hohen Alter noch gesund und mobil sind, steht am Ende das Heim. Um dort ein Altern in Würde zu gewährleisten, ist ausreichendes und bestqualifiziertes Personal das Um und Auf.

Gleichzeitig droht eine Kostenexplosion, wenn man diese Lücke vernünftig schließen will. Das Pflegepaket des OÖ. Seniorenbundes sollte daher als Weckruf verstanden werden, damit die Verantwortlichen handeln. Und damit die Pflegeheime nicht zu Sterbehäusern werden, wie es Landesobmann Josef Pühringer drastisch formuliert.

