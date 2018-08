Bundesjugendvertretung: EU-Jugendkonferenz von 2. bis 4. September in Wien!

Neue Weichen für EU-Jugendpolitik werden gestellt

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) organisiert gemeinsam mit dem Interkulturellen Zentrum (IZ) im Auftrag des Bundeskanzleramtes die EU-Jugendkonferenz in Wien. Von 2. bis 4. September treffen hier über 270 JugendvertreterInnen, JugendministerInnen und weitere PolitikerInnen aus den 28 EU-Mitgliedsstaaten im Austria Center Vienna zu Gesprächen zusammen. Dabei wird über die Zukunft der europäischen Jugendpolitik diskutiert.

Christian Zoll, Vorsitzender der BJV, dazu: „Europa steht momentan vor großen, richtungsweisen Fragen und wir sind die Generation, die von den Entscheidungen heute am längsten betroffen ist. Darum wollen wir Europa selbst gestalten und eine Antwort darauf geben, was sich junge Menschen von Europa erwarten und wünschen. Unter dem österreichischen Ratsvorsitz soll die neue EU-Jugendstrategie beschlossen werden. Das ist eine unglaubliche Chance für uns, hier aktiv an der Zukunft Europas mitzuschreiben.“

Besonders wichtig sind dabei die „Youth Goals“ oder Europäische Jugendziele. Martina Tiwald, ebenfalls Vorsitzende der BJV, erläutert: „Die Youth Goals sind aus dem laufenden Durchgang des Strukturierten Dialogs entstanden. Das ist ein Prozess, den die EU-Kommission seit mehreren Jahren fördert, in dem sie einen intensiven Dialog mit jungen Menschen aus ganz Europa führt. In den letzten Monaten haben sich dabei rund 50.000 junge Menschen online und offline an einer Debatte beteiligt und daraus wurden die 11 Jugendziele erarbeitet. Sie fassen zusammen, was junge Menschen von der Jugendpolitik, der Politik für junge Menschen erwarten. Und sollen PolitikerInnen dazu dienen, um Politik im Sinne junger Menschen zu gestalten.“

Als Gastgeberin der Jugendkonferenz will die BJV vor allem die Vision der Jugendziele nutzen, um ein gemeinsames Europa der Zukunft zu gestalten.

Mehr zur Jugendkonferenz unter: http://www.youthconf.at/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Anna Pranic

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 15 // 0676 880 11 1141

presse @ bjv.at

www.bjv.at