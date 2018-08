FPÖ-Rauch: "Nein zu Atommüll-Endlager an der Grenze zu Österreich!"

Wien (OTS) - Derzeit ist man in Tschechien auf der Suche nach einem Atommüll-Endlager für den atomaren Abfall der Atomkraftwerke Temelin und Dukovany. Nun scheint man einen Standort gefunden zu haben, welcher nur rund 57 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist. Geht es nach dem freiheitlichen Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch, muss dieses Vorhaben mit allen Mitteln gestoppt werden: „Die Pläne müssen mit allen Mitteln verhindert werden. Ein Endlager in Grenznähe wäre fatal und eine Bedrohung für Österreich“. Er kündigt Gespräche mit dem Umweltministerium an.

„Die österreichische Regierung lehnt Atomenergie und die damit verbundenen Risiken ab. Der Atommüll ist daher auch fernab der österreichischen Grenzen zu lagern. Wir wollen uns der Gefahr einer radioaktiven Bedrohung in unmittelbarer Grenznähe nicht aussetzen“, bekräftigte Rauch. „Auf Grund der langen Halbwertszeit des Abfalls sinkt die radioaktive Belastung erst nach vielen tausend Jahren auf ein natürliches Niveau. Alleine dieser Fakt ist bezeichnend und bestätigt das mehr als hohe Sicherheits- und Gesundheitsrisiko. Wir müssen alle diplomatischen und politischen Mittel ausschöpfen, damit dieses Vorhaben nie Realität wird“, so der Umweltsprecher.

„Die einzige Alternative darf und kann nur der Ausstieg aus der Atomenergie sein. Tschechien wäre daher gut beraten, es Deutschland nachzumachen und den Ausstieg aus der Atomenergie voranzutreiben. Es kann nicht sein, dass Länder wie Österreich in der Umweltpolitik vorbildhaft voranschreiten und andere Staaten sich der Verantwortung entziehen. Umweltschutz kennt keine Grenzen - die gesamte EU ist daher aufgefordert zu handeln“, so Rauch.

