NEOS: Harald Mahrer, der Multipräsident und Postenschacher

Sepp Schellhorn: „Das schwarz-blaue Postenkarussell dreht sich unverschämt weiter“

Wien (OTS) - NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn zeigt sich schockiert über die kolportierte Ernennung Harald Mahrers zum Nationalbankpräsidenten: „Ich bin fassungslos mit welcher Unverfrorenheit sich diese rechts-nationalistische Regierung an den Posten in unserer Republik bedient. Der als Reformer angetretene Mahrer verteidigt als Kammerpräsident alte Pfründe und steht beim Thema Asylwerbern in der Lehre klar gegen die heimische Wirtschaft. Jetzt geht ohne erkennbare Qualifikation das fröhliche Ämtersammeln weiter.“

Regierung an Reformen nicht interessiert

Hinter den Personalentscheidungen - von der Nationalbank bis hin zum EU-Kommissar - stehe ein schwarz-blaues Postenkarrusel, so Schellhorn. „Das ist reine Packelei und eine systematische Umfärbung des Landes. Die Regierung macht keine Reformen, sie reformiert nur die Macht.“ Auf der Strecke bleiben die wichtigen Zukunftsthemen und damit die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. „Was ist mit einer dringend notwenigen Reform im Bildungsbereich oder bei den Pensionen? Hat die FPÖ die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern vergessen? Warum schieben wir dringend notwendige Fachkräfte weiterhin ab, obwohl sie die heimische Wirtschaft dringend braucht? Das sind die Fragen, auf die sich die Österreicherinnen und Österreicher eine Antwort verdient haben“, so der NEOS-Wirtschaftssprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu