Neues Volksblatt: "Feriendebatte" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 22. August 2018

Linz (OTS) - Kaum neigt sich die Hitzewelle ihrem Ende zu, ist wieder mehr Platz für die Diskussion über die essenziellen Dinge des Lebens. Relativ lange warten mussten wir — nein, nicht auf das Ungeheuer von Loch Ness — auf das klassische Sommerthema schlechthin: die Dauer der Schulferien. Gleich bei ihrem ersten Sommergespräch ist Neo-Neos-Chef Beate Meinl-Reisinger auf der Problematik ausgerutscht wie auf der Bananenschale. Angesichts der schwierigen Betreuung seien sechs Wochen genug, dafür könnte es Herbstferien sowie längere Ferien zu Pfingsten oder zu Ostern geben, so Meinl-Reisinger, die ganz offensichtlich nicht scharf genug nachgedacht hat — denn an der Betreuungsproblematik ändern verlagerte Ferienzeiten gar nichts. Eines zeigt der pinke Schnellschuss: Das Ferienthema ist komplex, weil sehr viele verschiedene Interessen aufeinandertreffen. Eltern von Volksschülern haben andere Betreuungsbedürfnisse als Eltern von Oberstufenschülern oder Fachschülern, die zudem einen Teil der Ferienzeit für ihre Pflichtpraktika brauchen. Auch bei den Lehrern sind die Interessenlagen uneinheitlich, was auch für die von der Regierung geplanten Herbstferien gilt. „Es gibt kein klares Bild dazu — weder bei den Betroffenen noch bei den Interessenvertretern“, hieß es gestern dazu aus dem Bildungsministerium. Womit garantiert ist:

Auch im nächsten Sommer gibt es eine Feriendebatte.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at