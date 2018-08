FPÖ-Gudenus: „Tod eines jungen Mädchens wurde zum Mahnmal für vollkommen fehlgeleitete rot-grüne Integrationspolitik in Wien“

„Übertriebene und fehlverstandene Toleranz bietet den Tätern Schutz und verhöhnt die Opfer“

Wien (OTS) - „Der Tod eines jungen Mädchens wurde zum Mahnmal für die vollkommen fehlgeleitete rot-grüne Integrationspolitik in Wien. Dass es soweit überhaupt kommen konnte, ist der übertriebenen und fehlverstanden Toleranz zu verdanken, die den Tätern Schutz bietet und die Opfer verhöhnt“, erklärte heute der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus bezüglich des Mordes eines 18-jährigen Mädchens, verübt von ihrem Bruder, der dies als „Frage der Ehre“ bezeichnete.

„Der Täter steht nun vor Gericht, aber keine Strafe wird diesen unnötigen Tod eines unschuldigen Mädchens ungeschehen machen können. Ein ,Ehrenmord‘ mitten in Wien, der mit den Worten ,Ich begriff, dass sie keinen Respekt vor mir hat. Und ich wurde wütend‘ versucht wird zu rechtfertigen, ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Denn SPÖ und Grüne haben dieses Gedankengut nicht nur importiert, sondern vor allem jahrelang akzeptiert und damit solchen Gewaltverbrechen Tür und Tor geöffnet“, betonte Gudenus.

„Ein junges Mädchen, dem die ganze Welt noch offenstand, musste sterben, weil sie sich gegen ein veraltetes Welt- und Frauenbild aufgelehnt hat. Solange so etwas in Wien möglich ist, ist es eine Schande von gelungenen Integrationsprogrammen zu sprechen und unsere Stadt als ,weltoffen‘ zu loben. Der Täter bezeichnet den Mord an seiner Schwester als eine Frage der Ehre - für uns ist es eine Frage der Vernunft, solche Leute nicht mehr ins Land zu lassen, beziehungsweise entsprechend zu bestrafen und abzuschieben“, so Gudenus.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at