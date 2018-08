FPÖ-Hafenecker: "Pilotversuch 'Rechtsabbiegen bei Rot' ist wegweisendes Projekt!"

"Verkehrsminister Ing. Norbert Hofer setzt Maßnahme für mehr Verkehrsflüssigkeit"

Wien (OTS) - "Als „wegweisendes Projekt für mehr Flüssigkeit im Straßenverkehr“ begrüßte FPÖ-Verkehrssprecher und Obmann-Stellvertreter des Verkehrsausschusses GS NAbg. Christian Hafenecker, MA den heute von Verkehrsminister Ing. Norbert Hofer präsentierten Pilotversuch für „Rechtsabbiegen bei Rot“ in Linz .

„Die Möglichkeit, bei roter Ampel rechts abzubiegen, hat sich in vielen Ländern, wie etwa den USA, im Sinne der Erhöhung der Verkehrsflüssigkeit bewährt. Autofahrern und vor allem Pendlern können damit Wartezeiten reduziert werden, was zu einer Zeitersparnis führt“, so Hafenecker, der bereits 2014 eine Initiative für „Rechtsabbiegen bei Rot“ im Nationalrat gestartet hat, für die sich infolge auch der NÖ Landtag sowie der Linzer Gemeinderat aussprachen.

Nach der temporären Freigabe des Pannenstreifens auf der A4 und Teststrecken für Tempo 140 auf Autobahnen setze Verkehrsminister Hofer mit diesem Pilotprojekt eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Situation im Straßenverkehr.

„Allein in den acht Monaten seiner bisherigen Amtszeit hat Verkehrsminister Norbert Hofer schon mehr Maßnahmen für die Verkehrsteilnehmer getroffen, als seine Amtsvorgänger der alten Bundesregierung über mehrere Jahre hinweg. Das ist ein weiterer Beweis für die Trendwende in der Verkehrspolitik zugunsten der Bürger“, betonte Hafenecker.



