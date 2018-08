Flutkatastrophe in Indien: Caritas Österreich hilft vor Ort und bittet um Spenden!

Schweifer: „Südindien wird von der schlimmsten Flut seit 100 Jahren heimgesucht. Die Caritas leistet vor Ort Überlebenshilfe, bitte helfen Sie jetzt mit!“

Wien (OTS) - Caritas Österreich entsendet Sofort-Helfer nach Kerala:

Sunil Simon steht für Interviews vor Ort zur Verfügung.

Durch die Flut haben hunderte Menschen ihr Leben verloren. Laut Regierung mussten eine Million Menschen in Notunterkünften untergebracht und insgesamt bis zu 3,7 Millionen Menschen in diesen Camps versorgt werden.

„Die Menschen in Südindien sind an schweren Monsun-Regen und seine schlimmen Folgen gewöhnt. Dieses Mal allerdings bahnt sich eine schreckliche Katastrophe an: Jetzt, wo der Regen erstmals nachlässt, werden die enormen Schäden sichtbar und klar ist, wir müssen sofort helfen! Daher haben wir uns entschieden, unseren Mitarbeiter, den indischen Programm-Manger der Caritas Österreich, Sunil Simon, nach Kerala zu entsenden, damit er die Nothilfe der Caritas Indien vor Ort unterstützen kann“, erklärt Caritas Auslandshilfechef Christoph Schweifer.

Eine der größten Herausforderungen ist es nun, Krankheiten und Epidemien vorzubeugen und diese zu verhindern. Aus diesem Grund finden Verteilungen von Hygieneartikeln statt. Durch beschädigte Toiletten und das stehende Wasser ist die Gefahr von Krankheiten besonders hoch.

„Die Caritas hilft mit Lebensmittel-, Wasser- und Hygieneartikelverteilungen, sowie mit Kleiderausgaben, in 24 Diözesen im Bundesstaat Kerala, um die betroffene Bevölkerung zu unterstützen. Besonders für die arme Bevölkerung sind diese Lebensmittel überlebenswichtig, da sie in den Fluten nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch ihre Lebensmittelvorräte verloren haben“, so Schweifer.

Langjährige Erfahrung bei Überschwemmungen

Während der Monsunzeit zwischen Juni und September kommt es in der Region regelmäßig zu Überschwemmungen. Daher ist die Caritas seit Jahren mit Hilfs-Projekten vor Ort. Und die umgesetzten Katastrophenvorsorgeprogramme zeigen positive Wirkung: Die Zahl der Menschen, die bei den Katastrophen ihr Leben verlieren, hat sich im vergangenen Jahrzehnt erheblich reduziert. Die materiellen Schäden bleiben jedoch weiterhin hoch.

Wie die Caritas vor Ort hilft

Zusätzlich sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die Wassermassen zerstört worden, sodass in den nächsten Monaten nichts angebaut werden kann. Die Caritas Österreich unterstützt den Emergency Appeal von Caritas Indien mit 30.000 Euro.

Bitte helfen Sie jetzt!

www.caritas.at/indien

Spendenkonto – Kennwort: Hochwasser Indien

Erste Bank

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43/1/488 31-417; +43/664/8266920

margit.draxl @ caritas-austria.at

http://www.caritas.at/