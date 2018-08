NEOS: Positive forschungspolitische Ansätze seitens des Wissenschaftsministers

Claudia Gamon: "Defizite bestehen leider bei der Finanzierung und der europapolitischen Ausrichtung."

Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Wissenschaftssprecherin Claudia Gamon auf die jüngste Ankündigung von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, die Forschungsfinanzierung neu aufzustellen: „Sowohl das angedachte Forschungsfinanzierungsgesetz, als auch eine Exzellenzinitiative sind notwendig, um die Grundlagenforschung in Österreich zu stärken. Offen bleibt aber leider der Punkt der Finanzierung. Wir hoffen - wie auch bei der noch ausständigen Höherdotierung des Wissenschaftsfonds - bald auf konkrete Zusagen des Wissenschaftsministers.“ Die noch unter der Vorgängerregierung geplante deutliche Aufstockung der Mittel des Wissenschaftsfonds zur Förderung der Grundlagenforschung fiel im Herbst leider dem Sparstift des Finanzministers zum Opfer. Wie nun eine Exzellenzinitiative budgetär gesichert werden kann, bleibt also abzuwarten. Seitens des Wissenschaftsministers wird auf Frühjahr 2019 verwiesen.

Wenig abgewinnen kann die NEOS-Wissenschaftssprecherin der Ankündigung, eine gemeinsame Forschungsförderungsdatenbank im Abgleich mit der Transparenzdatenbank und den Bundesländern aufzubauen. „Dass man hier auf den guten Willen der Bundesländer setzt, halte ich für wenig zielführend. Die Transparenzdatenbank wurde in schöner föderalistischer Tradition von den Ländern bislang nicht einmal ignoriert. Das wird bei Förderungen im Forschungsbereich nicht anders sein und die Datenbank wird letztlich eine reine Bundesdatenbank sein.“ Das grundsätzliche Ansinnen, gegen Doppelförderungen vorzugehen und die sehr fragmentierte Forschungsförderungslandschaft zu bereinigen, begrüßt Gamon hingegen: „Auch der Rechnungshof hat das deutlich kritisiert. Wir können hier sicher effizienter werden. Die benötigten Mittel, für die Vorhaben des Wissenschaftsministers werden aus dieser Strukturbereinigung aber nicht zu holen sein.“

„Ich wünsche mir auch als Europasprecherin, dass der Aspekt der gemeinsamen europäischen Forschungspolitik stärker in den Fokus gerückt wird“, so Gamon abschließend. „Während der österreichischen Ratspräsidentschaft sollte man weniger die nationalen forschungspolitischen Vorhaben in den Vordergrund rücken, sondern mehr die gemeinsamen.“

