SOS-Kinderdorf zum World Humanitarian Day (19.8.)

Respekt & Dank allen humanitären Helferinnen und Helfern, die oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens das Leben anderer Menschen retten und Not/Leid lindern.

Innsbruck/Wien (OTS) - Zum bevorstehenden internationalen Tag der Humanitären Hilfe möchte SOS-Kinderdorf die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die sich mit viel Mut und Risiko in Kriegs- und Katastrophengebieten für andere Menschen einsetzen. Humanitäre Helfer/innen sind die „stillen Helden“, die am unmittelbarsten mit dem Leid und Elend der Menschen konfrontiert sind. Dahinter stehen vielfältige Ursachen: lange Kriege und Konflikte wie in Syrien, Somalia oder im Südsudan, die Verfolgung von Minderheiten, wie der Rohyngia in Myanmar. Oft sind es reine macht- und wirtschaftspolitische Interessen, die „Not erzeugen“. Dazu kommen der Klimawandel und der Raubbau an Ressourcen, welche die Existenz vieler Menschen gefährden.

Humanitäre Hilfseinsätze von SOS-Kinderdorf in 26 Ländern

SOS-Kinderdorf ist in 135 Ländern verankert und gut vertraut mit den örtlichen Strukturen. Diese gute Vernetzung der heimischen MitarbeiterInnen mit der Bevölkerung und lokalen Behörden ist die Basis dafür, dass SOS-Kinderdorf in Krisen-/Katastrophengebieten rasch Nothilfe starten und längerfristig durchführen kann.

2017 in 26 Ländern: Wegen Naturkatastrophen in Haiti, Kolumbien, Mexiko, Mozambique und Peru sowie speziell wegen Dürre in Äthiopien und Somaliland. Politische und kriegerische Konflikte waren Anlass für Nothilfeprogramme in Syrien, der Region um den Tschadsee in Westafrika und in der Ukraine. Ab 2015 wurden Programme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Griechenland, Italien, Mazedonien und Serbien ausgebaut – und auch in Österreich 200 neue Betreuungsplätze geschaffen. SOS-Kinderdorf Österreich betreut damit aktuell im Land knapp 300 Kinder auf der Flucht und unterstützt dank Spenden aus Österreich auch Projekte in Syrien (€ 103.000) und Griechenland (€ 140.000). Weltweit waren/sind Mitte 2018 rund 800 SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter/innen und 350 Freiwillige in Krisenregionen als humanitäre Helfer im Einsatz.



Kinder brauchen besonderen Schutz & spezielle Betreuung!

Erfahrungen von Krieg, Tod und Gewalt, der Verlust oder die Trennung von den Eltern, das Fehlen von Sicherheit, Stabilität und Zuwendung führen zu schweren Traumatisierungen. Daher brauchen Kinder viel mehr als nur ein Dach über den Kopf und Basisversorgung. Sie brauchen intensive psychologische Hilfe sowie geschützte Spiel- und Lernräume, wo sie einfach wieder Kind sein dürfen. Darauf hat SOS-Kinderdorf weltweit seine Nothilfekonzepte ausgerichtet und sogenannte „child-friendly spaces“ entwickelt, wo Kinder in kleineren Einheiten kindgerecht betreut werden, wo sie lernen und miteinander spielen, wo sie einfach wieder Kind sein können. Das gilt auch für die „interim care centers“, wo Kinder, die ganz alleine sind, vorübergehend untergebracht werden, während parallel intensiv nach Eltern/Angehörigen gesucht wird. Ganz besonders wichtig ist psychologisch-therapeutische Hilfe, damit Kinder ihre schlimmen Erlebnisse verarbeiten können. Bei humanitärer Hilfe nicht unbedingt sofort im Kopf, trotzdem wichtig: SOS-Kinderdorf errichtet in Krisengebieten kleine IT-Center, damit Kinder via Internet mit ihren Angehörigen Kontakt haben können.

„Respekt und Dank allen humanitären Helfern/innen für ihren selbstlosen und couragierten Einsatz! Danke auch an alle Freunde/Förderer von SOS-Kinderdorf, die unsere Nothilfeprogramme erst möglich machen!“

(Christian Moser, GF SOS-Kinderdorf)

Fotos: SOS-Kinderdorf (honorarfrei): www.sos-kinderdorf.at/worldhumanitarianday_fotos

Bildtext : Kinder in Krisen- und Katastrophengebieten brauchen besonderen Schutz und auch psychologische Hilfe, um die Erlebnisse verarbeiten zu können. Dafür hat SOS-Kinderdorf u.a. „child friendly spaces“ entwickelt, wo Kinder umfassend betreut werden, wo sie spielen, lernen und einfach Kind sein dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

SOS-Kinderdorf

Viktor Trager, Pressesprecher

Mobil: +43 676 88144 201

viktor.trager @ sos-kinderdorf.at