ARBÖ: „Frequency“ beschert ausverkauften „Greenpark“: Staus rund um Sankt Pölten

Wien (OTS) - Das Frequency-Festival geht von Donnerstag (16.08.) bis Sonntag (19.08.) in seine 18. Auflage. Stars wie Gorillaz, Macklemore, Kygo und Imagine Dragons sorgen an allen 4 Tagen für einen ausverkauften „Greenpark“ in Sankt Pölten. Das wiederum bedeutet mindestens 140.000 Besucher im Süden der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Damit man das Festival in vollen Zügen genießen kann, empfiehlt der ARBÖ-Informationsdienst, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu planen. Shuttlebusse bringen die Besucher vom Hauptbahnhof in St. Pölten direkt zum Festivalgelände. Wer mit dem eigenen Auto anreist, muss mit Verzögerungen auf den A1-Abfahrt St. Pölten-Süd und dem Knoten St. Pölten, sowie rund um den Veranstaltungsort rechnen. „Außerdem ist zu beachten, dass es wenige Parkplätze gibt und Falschparker rigoros abgeschleppt werden“, warnt der ARBÖ Informationsdienst.

