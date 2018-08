Carl Prinz von Croy neuer Vizepräsident der Land&Forst Betriebe Österreich

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen als Vizepräsident der Land&Forst Betriebe Österreich. Der Schutz von Privateigentum ist im Sinne einer stabilen heimischen Volkswirtschaft und auch aus ökologischen Gesichtspunkten heute wichtiger denn je. Dafür brauchen wir einen Staat mit den klaren Zielsetzungen Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Effizienz. Eine strukturelle Vielfalt hinsichtlich Betriebsgröße und Betriebszielen gibt dem Sektor Land- und Forstwirtschaft Stabilität, Charme und macht ihn zukunftssicher. Dafür werde ich mich in meiner Amtszeit proaktiv einsetzen. Carl Prinz von Croy, Vizepräsident der Land&Forst Betriebe Österreich

Mit Carl Prinz von Croy haben wir einen erfahrenen Grundeigentümer und versierten Fachmann als Vizepräsidenten gewonnen, der zusätzlich sehr gut in der Branche engagiert und vernetzt ist. Als langjähriger Obmann des Landesverbandes Land&Forst Betriebe Steiermark vertritt er schon seit vielen Jahren in ausgewogener Weise die Anliegen und Interessen unserer Mitgliedsbetriebe. Ich freue mich, ihn nun als Vizepräsidenten in der Verbandsspitze auf Bundesebene begrüßen zu dürfen. DI Felix Montecuccoli, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich

Wien (OTS) - Carl Prinz von Croy wurde bei der Vorstandssitzung der Land&Forst Betriebe Österreich Ende Juli dieses Jahres einstimmig zum Vizepräsidenten des Verbandes gewählt. Er folgt in dieser Funktion Dr. Johannes Kyrle nach, der unerwartet Anfang des Jahres verstorben ist.

Prinz von Croy wurde Ende Juli 2018 einstimmig vom Vorstand der Land&Forst Betriebe Österreich zum neuen Vizepräsidenten gewählt. Gemeinsam mit Präsident DI Felix Montecuccoli und dem agrarischen Vizepräsidenten Zeno Piatti-Fünfkirchen, MMSc bildet er nun die Verbandsspitze der Land&Forst Betriebe Österreich.

Carl von Croy ist verheiratet mit Michaela von Croy und Vater von vier Kindern. Neben der Bewirtschaftung seines Forstbetriebes auf der Koralpe widmet sich der langjährige Obmann der Land&Forst Betriebe Steiermark in vielen Funktionen der Interessenvertretung und mit viel persönlichem Einsatz der Weiterentwicklung des ländlichen Raumes.

Die Land&Forst Betriebe Österreich sind die freiwillige Vereinigung österreichischer Landbewirtschafter mit der Zielsetzung, Österreichs Wälder und Felder als betriebliche Grundlage und gesellschaftlichen Mehrwert zu erhalten und Bewusstsein für die Anliegen privater land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und deren Tätigkeit und Verantwortung zu schaffen. Die Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften zusammen ein Drittel des österreichischen Waldes und produzieren jede fünfte Tonne des österreichischen Getreides.

