Einladung zum Pressegespräch: Sonnenschutz am Arbeitsplatz

Pressegespräch: Sonnenschutz am Arbeitsplatz



Von April bis Anfang September ist die Belastung durch UV-Strahlung

am intensivsten. Vor allem für jene Menschen, die tagtäglich im

Freien arbeiten, sind umfassende Schutzmaßnahmen notwendig. Denn das

Risiko an Hautkrebs zu erkranken steigt mit jedem Sonnenbrand.



Die Österreichische Krebshilfe, die Österreichische Gesellschaft für

Dermatologie und Venerologie und die AUVA informieren im Rahmen

eines Aktionstages auf der Baustelle Favoritenstraße über den

richtigen Sonnenschutz, führen individuelle hautärztliche Beratungen

der Mitarbeiter durch und laden im Anschluss daran zum gemeinsamen

Pressegespräch.



Ihre Gesprächspartner:



Österreichische Gesellschaft für Dermatologie & Venerologie: Univ.

Prof. Dr. Erika Richtig



AUVA: Dr. Emmerich Kitz, Dr. Roswitha Hosemann



Österreichische Krebshilfe: Mag. Martina Löwe



U.A.w.g. unter:

Österreichische Krebshilfe, 01/7966450-0, service @ krebshilfe.net



Datum: 10.8.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

Pittel+Brausewetter Baustelle Favoritenstraße Ecke

Libussagasse (U1 Station Alaudagasse)

Favoritenstraße 235, 1100 Wien



Rückfragen & Kontakt:

