Boehringer Ingelheim mit leichtem Wachstum im ersten Halbjahr 2018

Fortschritte in Forschung und Entwicklung



Halbjahresumsatz von 8,6 Mrd. Euro



Hohe Investitionen in Standorte Deutschland und Frankreich





Boehringer Ingelheim hat im ersten Halbjahr 2018 wichtige Fortschritte im Bereich Forschung und Entwicklung gemacht und damit sein Fundament für die Entwicklung neuer medizinischer Durchbrüche für Patienten weiter verstärkt. Von rund 80 Entwicklungsprojekten haben 65 Prozent das Potenzial für einen therapeutischen Durchbruch oder als erster Wirkstoff einer neuen Klasse zu gelten. Gute Studienergebnisse für Empagliflozin in der Behandlung von Diabetes Typ-1 zusätzlich zur Insulintherapie sowie die Fast-Track-Designation (d.h. schnelleres Zulassungsverfahren als üblich) der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für Nintedanib in der Behandlung von systemischer Sklerose sind wichtige Meilensteine.



„Wir konzentrieren uns auf Erkrankungen, die sich bei Mensch und Tier bislang nicht zufriedenstellend behandeln oder verhindern lassen. Wir sehen uns in unserer Strategie und dem Fokus auf neue, innovative Ansätze bestätigt“, erläuterte Hubertus von Baumbach, Vorsitzender der Unternehmensleitung von Boehringer Ingelheim. „Wir werden Patienten auch künftig Innovationen bieten können, die eine bedeutende Verbesserung der Therapieoptionen darstellen – bei manchen Erkrankungen sogar die einzige.“ Im Fokus stehen in der Humanpharma insbesondere die Bereiche kardiometabolische Erkrankungen, Onkologie, Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Immunologie.

Boehringer Ingelheim hat im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro erzielt. Die beiden wichtigsten Geschäftsbereiche – Humanpharmazeutika und Tiergesundheit – verzeichneten ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die im vergangenen Jahr im Zuge des Geschäftetauschs erfolgten und gebuchten Leistungen für Sanofi sind nun weitestgehend abgeschlossen, was den Konzernumsatz negativ beeinflusst. Für das laufende Geschäftsjahr geht Boehringer Ingelheim auf vergleichbarer Basis unverändert von einem leichten Wachstum der Umsatzerlöse aus.

„Wir sind im ersten Halbjahr in allen unseren Geschäften gewachsen, erwartungsgemäß etwas weniger stark als im außergewöhnlich erfolgreichen Jahr 2017“, erklärte von Baumbach. „Ein Grund, den wir in der Planung auch so berücksichtigt haben, ist der gestiegene generische Wettbewerb für die Bluthochdruckmedikamente MICARDIS® und TWYNSTA® im wichtigen japanischen Markt.“

Mit Humanpharmazeutika, dem größten Geschäftsbereich von Boehringer Ingelheim, erzielte das Pharmaunternehmen im ersten Halbjahr einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem währungsbereinigten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Geschäft trug damit rund 71 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Vor allem die Diabetesmedikamente erwiesen sich weiterhin als Wachstumstreiber. So legte JARDIANCE® zur Behandlung des Typ-2-Diabetes währungsbereinigt um 68 Prozent auf 664 Millionen Euro zu. Ebenfalls deutliches Wachstum zeigte OFEV® zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF): Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 35 Prozent auf 531 Millionen Euro an.

„Mit der Entwicklung unseres Tiergesundheitsgeschäfts, das trotz umfangreicher Integrationsarbeit erfreulich wächst, sind wir ebenfalls sehr zufrieden“, erklärte Michael Schmelmer, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen. „Wir erwarten, dass wir im Geschäftsjahr 2018 mit dem Tiergesundheitsmarkt wachsen werden.“ Boehringer Ingelheim hat in der Tiergesundheit im ersten Halbjahr rund zwei Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, was einem währungsbereinigten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich entspricht. Das Geschäft trug damit fast ein Viertel zum Gesamtumsatz bei. Umsatzstärkste Produkte waren die beiden Antiparasitika NEXGARD® mit 331 Millionen Euro und FRONTLINE® mit 215 Millionen Euro.

Der Umsatz im Geschäft mit biopharmazeutischer Auftragsproduktion legte auf 298 Millionen Euro zu und trug damit rund drei Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Darüber hinaus hat Boehringer Ingelheim im ersten Halbjahr 2018 besondere Schwerpunkte mit großen Investitionen gesetzt. „Wir haben vor wenigen Tagen 200 Millionen Euro für eine neue Anlage für Veterinärprodukte in Frankreich zugesagt, um den weltweiten Marktbedarf bedienen zu können, und 230 Millionen Euro für ein neues biologisches Forschungszentrum in Biberach in Deutschland“, so Michael Schmelmer weiter. „Dazu kommen zahlreiche weitere Investitionen in verschiedenen Ländern.“

Boehringer Ingelheim

Die Gesundheit und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, ist das Ziel des forschenden Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Der Fokus liegt auf Erkrankungen, für die es bislang noch keine zufriedenstellende Behandlungsmöglichkeit gibt. Dabei konzentriert sich das Unternehmen darauf, innovative Therapien zu entwickeln, die das Leben der Patienten verlängern können. In der Tiergesundheit steht Boehringer Ingelheim für fortschrittliche Prävention.

Seit der Gründung im Jahre 1885 in Familienbesitz, zählt Boehringer Ingelheim heute zu den 20 führenden Unternehmen der Branche. Für die drei Geschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und Biopharmazeutika schaffen rund 50.000 Mitarbeiter tagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von knapp 18,1 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen mit mehr als drei Milliarden Euro 17,0 Prozent der Umsatzerlöse.

Als Familienunternehmen plant Boehringer Ingelheim in Generationen und zielt auf langfristigen Erfolg. Dafür strebt das Unternehmen primär organisches Wachstum aus eigener Kraft an bei gleichzeitiger Offenheit für Partnerschaften und strategische Allianzen in der Forschung. Bei allen Aktivitäten ist es für Boehringer Ingelheim selbstverständlich, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen.

Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.at und in unserem Unternehmensbericht: http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de.

