Neues Volksblatt: "Handlungsfähig?" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 28. Juli 2018

Linz (OTS) - Ups, da war es auf einmal wieder, dieses Glaskinn, das man Ex-Kanzler Christian Kern seit seinem Eintritt in die Politik nachsagt. Das sei eine „Haltungsnoten-Diskussion“, die für ihn weniger interessant sei, meinte er in Richtung Bundespräsident, der kürzlich die Oppositionsparteien aufgefordert hatte, „ihre Rolle zu finden“. Die pikierte Reaktion auf die pointierte Zustandsbeschreibung vor allem der SPÖ verwunderte insofern, als Kern in seiner gestrigen Pressekonferenz ein paar Minuten zuvor Alexander Van der Bellen noch gegen Kritik aus der FPÖ in Schutz genommen hatte. Aber offenbar ist Ambivalenz ein Wesensmerkmal des Kurzzeit-Kanzlers. Zuerst die Regierung verbal durch Sonne und Mond zu schießen und dann zu meinen, „wir sind da nicht beleidigt“, darf man wohl als ziemlichen rhetorischen Spagat einstufen. Und es wirkt angesichts der roten Kampfrhetorik auch nicht glaubwürdig.

Wobei: Beleidigt könnte Kern durchaus sein — aber auf seine eigenen Genossen, die schon wieder (oder noch immer) mehr oder weniger unverhohlen an ihm herummäkeln. Da werden schon wieder Kandidaten auf den Parteivorsitz kolportiert, von der „Krise der SPÖ“ kann man lesen und dass dort jetzt der ÖGB das Sagen hat. Da drängt es sich geradezu auf, relativ anlasslos auf die Regierung einzudreschen, um den innerparteilichen Kritikern zu signalisieren, dass man eh noch handlungsfähig sei.

