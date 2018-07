Neues Volksblatt: "Futterneid" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 26. Juli 2018

Linz (OTS) - Aus der Welt der „ÖBB-Postbus GmbH“ erreicht uns die Nachricht über einen kuriosen Streit. Da ist der dortige rote Zentralbetriebsrat darüber empört, dass die ebenfalls rot dominierte Verkehrsgewerkschaft vida einem neuen Kollektivvertrag (für nicht beamtete Buslenker) zugestimmt hat, der — so Zentralbetriebsrat Robert Wurm — „eine massive Verschlechterung der Arbeitsbedingungen“ darstelle. Die wöchtenliche Arbeitszeit im Linienverkehr werde auf 50 Stunden, die täglich auf zehn Stunden erhöht. „Wir wurden verraten und verkauft“, tobt Wurm.

Drängt sich natürlich die Frage auf, warum eine Fachgewerkschaft für eine Verschlechterung sein sollte. Bei der Beantwortung kommt man drauf, dass der Teufel im Detail steckt — sprich, in der Struktur der ÖBB-Postbus GmbH. Dort gibt es nämlich eine Mehr-Klassengesellschaft:

Es gibt Fahrer, die nach dem alten Post-Beamtendienstrecht angestellt sind, andere nach dem Beamtendienstrecht der ÖBB und die Dritten, die jenen Kollektivvertrag haben, wie er für Busfahrer in der Privatwirtschaft gilt. Das Glück der beamteten Fahrer: gab es für die KV-Lenker Zulagenerhöhungen, haben sie mitgeschnitten. Jetzt finden sich die Zulagen im neuen Kollektivvertrag, was laut vida einer Gehaltserhöhung um elf Prozent entspricht. Darüber verliert Betriebsrat Wurm kein Wort.

Wir lernen: Manchmal reduziert sich betriebsrätliches Toben auf schlichten Futterneid.

