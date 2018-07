TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 22. Juli 2018 von Alois Vahrner und Mario Zenhäusern "Diskussion mit offenem Visier"

„Respekt“ hieß die vielbeachtete Serie der Bundesländer-Zeitungen gegen Hass im Netz. Die TT geht nun den nächsten Schritt.

Innsbruck (OTS) - Als einige findige Köpfe in den 1970er- und 1980er-Jahren das Internet (das World Wide Web) entwickelten, wollten sie vor allem jedem Menschen auf der Welt binnen kürzester Zeit so viele Informationen wie möglich zur Verfügung stellen. Was sie nicht ahnen konnten: Sie haben auch die Büchse der Pandora geöffnet. Es bereitet nicht das Internet an und für sich Probleme. Vielmehr ist es der Umgang mancher mit den sagenhaften Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter bietet.

Anders als in klassischen Medien wird gerade im Internet oft Meinung mit Information vertauscht. Unter dem Deckmantel der Anonymität glauben leider viel zu viele, Lügen, Halb- und Unwahrheiten, Beleidigungen und vieles mehr verbreiten zu dürfen. Mit dem Auftauchen der sozialen Netzwerke und privaten User-Foren hat sich dieser Missbrauch der Info-Plattformen noch verstärkt. Der Hass im Netz hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das alle überfordert:

den Gesetzgeber, die Justiz und vor allem aber jene, die diese digitalen Diskussionsplattformen zur Verfügung stellen. Sie müssen (oder müssten) sich eingestehen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Foren entsprechend zu warten.

Die verbale Gewaltbereitschaft im Netz ist teils unkontrollierbar geworden. Die Redaktion der Tiroler Tageszeitung ist daher nicht länger bereit, spannende Diskussionen auf unserer Internet-Plattform tt.com von manchen missbrauchen zu lassen und eine Bühne für zuweilen beleidigende, gewaltverherrlichende oder sogar strafrechtlich relevante Kommentare zu bieten, die anonym auf tt.com landen. Die Kommentarfunktion auf tt.com wird daher künftig ausschließlich TT-Abonnenten und registrierten Familienmitgliedern zur Verfügung stehen, die zudem ihre Beiträge auch mit ihrem Namen kennzeichnen. In einem freien, demokratischen Land wie Österreich sollte das auch selbstverständlich sein!

