ARBÖ: Schwerer Unfall bei Pressbaum

Wien (OTS) - Heute, am 21.07.2018, kam es in den Morgenstunden zu einem Unfall mit mindestens einem Personenkraftwagen. Der Unfallhergang war zunächst noch unklar. Das Unglück ereignete sich um circa halb Acht auf der A1 West Autobahn, in Fahrtrichtung Wien, zwischen Pressbaum und der Wiener Stadtgrenze, es kam zu einer Totalsperre in diesem Bereich. Traurigerweise hatten die Rettungskräfte einen Toten und zwei Schwerverletze zu beklagen, unter den Verwundeten befand sich auch ein Kind. Durch den gesperrten Teilabschnitt kam es zu einer Staulänge von mehreren Kilometern. Alle Fahrzeuge wurden bei Pressbaum abgeleitet. Die Rettungskräfte waren noch bis in den Vormittag hinein vor Ort.

