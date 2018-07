ARBÖ: Neubaugürtel in Wien wegen Gleisbauarbeiten für 20 Tage gesperrt

Wien (OTS) - ARBÖ: Neubaugürtel in Wien wegen Gleisbauarbeiten für 20 Tage gesperrt=

Der Neubaugürtel im 15. Wiener Gemeindebezirk wird zwischen der Hütteldorfer Straße und der Felberstraße komplett gesperrt. Grund sind Gleisbauarbeiten im Kreuzungsbereich Märzstraße. Die Sperre wird laut ARBÖ am 29. Juli ab 12 Uhr eingerichtet und soll bis 18. August 5 Uhr dauern.

Die Umleitung führt über die Hütteldorfer Straße und Tannengasse bis zur Felberstraße und weiter zum Gürtel. Die Hütteldorfer Straße wird während der Gürtelsperre ab der Löhrgasse bis zur Tannengasse stadtauswärts zur Einbahn. Die Tannengasse wird in Richtung Felberstraße ebenfalls zur Einbahn. Die Felberstraße wird zwischen Tannengasse und Zinckgasse in Richtung Gürtel zur Einbahn. Die Einbahnregelung in der Löhrgasse wird umgedreht und führt dann in Richtung Hütteldorfer Straße.

„Vor allem zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend wird die Sperre für erhebliche Staus und lange Verzögerungen am Äußeren Gürtel, der Hütteldorfer Straße und Felberstraße sowie der Umleitungstrecke sorgen. Autofahrer müssen hier trotz der Sommermonate viel Geduld und gute Nerven mitbringen“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Großräumig können Autofahrer unter anderem über die Wattgasse-Possingergasse-Auf der Schmelz-Johnstraße- Felberstraße. ausweichen. Der Straßenbahnbetrieb bleibt über die gesamte Dauer der Gleisbauarbeiten aufrecht: Die Straßenbahnen 6, 9, 18 und 49 verkehren wie gewohnt, so der ARBÖ abschließend.





(Forts. mögl.)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunkation & Medien

Thomas Haider

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at