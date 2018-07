Neues Volksblatt: "Pflege-Alarm" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 18. Juli 2018

Linz (OTS) - Er war nie als polternder Politiker bekannt, sagte gestern Oberösterreichs früherer Landeshauptmann Josef Pühringer, als er sich zur aktuellen Pflegedebatte zu Wort meldete – um im nächsten Satz in seiner Funktion als Seniorenbund-Landesobmann Wörter wie „Alarm“, „Pflegenotstand“ oder „die Zeit drängt“ in den Mund zu nehmen. Dass dahinter große Sorge mitschwang, war Pühringer anzusehen, und wie viel Wahres dran ist, beweisen die Zahlen. Alleine die demografische Entwicklung sollte alarmieren: Derzeit gibt es alleine in Oberösterreich rund 80.000 pflegebedürftige Menschen, im Jahr 2025 werden es schon knapp 95.000 sein. Dieser rasant steigenden Zahl steht bis 2025 eine Lücke von fehlenden 1600 Pflegekräften gegenüber, momentan schließen jedes Jahr aber nur knapp 400 Oberösterreicher eine Pflegeausbildung ab.

Pühringers Worte gewinnen noch mehr an Gewicht, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung immer älter wird und die Pflegesituation immer prekärer. Derzeit zählt allein im Bundesland OÖ die Gruppe der Generation 60+ schon 365.000 Personen. Laut Pühringer wird aber die Gruppe der Hochbetagten (also 80+) in 25 Jahren die Zahl 600.000 überschreiten.

Es ist also für die politisch Verantwortlichen wirklich höchste Zeit zu reagieren und die Pflege auf gesunde Beine zu stellen – oder wie es Pühringer drastisch sagt: „Es ist schon Punkt 12!“

