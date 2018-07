Kostenlose Online-Bibliothek der AK: Kurse für 16 Sprachen und 40.000 Bücher für den Urlaub

Linz (OTS) - Mit der kostenlos zugänglichen AK-Online-Bibliothek hat die oberösterreichische Arbeiterkammer ein attraktives Angebot geschaffen, das gerade jetzt vor dem Urlaub und im Urlaub selbst interessant ist: 40.000 Buchtitel, Zeitschriften und Hörbücher können mittlerweile heruntergeladen werden. Dazu gibt es auch noch Kurse für 16 Sprachen in verschiedenen Stufen. Letztes Jahr wurden 30.000 Titel entlehnt.

Das Schöne an der AK-Online-Bibliothek: Jede Oberösterreicherin und jeder Oberösterreicher kann das Buchangebot kostenlos nutzen. Gratis lesen, wann ich will, was ich will und wo ich will. Ob am Smartphone, am eReader oder doch am Tablet – vom Interesse an einem Buch bis zum Lesevergnügen sind es nur wenige Klicks.

¿Cómo estás? Sehr beliebt für die Vorbereitung auf den Sommerurlaub im Ausland sind die mp3-Sprachkurse: In 16 Sprachen können sich Lernbegeisterte auf verschiedenen Niveaus auf Urlaubssituationen vorbereiten. Neben den Klassikern wie Spanisch, Französisch, Italienisch oder Englisch sind etwa auch Sprachkurse in Chinesisch, Japanisch oder Thai im Programm.

Ein weiteres interessantes Angebot sind die Spezialbibliotheken für Betriebsräte, Gesundheitsberufe und VWA (Vorwissenschaftliche Arbeiten)

Komplizierte Anmeldung? Mitnichten! Das Angebot der AK Oberösterreich ist für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zugänglich: Unter ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek kann sich jeder ganz einfach und unkompliziert registrieren und die Onlinebibliothek auch sofort nutzen. Infos, welche Apps oder Programme dafür benötigt werden, gibt es auf der Website der AK. Überdies stehen natürlich auch Mitarbeiter/-innen der AK für telefonische Auskünfte zu Verfügung.

„Gerade für Berufstätige, die es zeitlich oft nur schwer in die Bücherei schaffen, und für Personen aus ländlichen Regionen, in denen es wenige Büchereien gibt, stellt unsere neue Online-Bibliothek ein attraktives Angebot dar“, freut sich AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

