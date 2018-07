FPÖ-Gudenus: „Umsetzung des Kopftuch-Verbotes in Kindergärten begrüßenswert“

„Weitere wichtige freiheitliche Forderung wird umgesetzt“

Wien (OTS) - „Das neuerliche Bekenntnis von Vizekanzler HC Strache zum Kopftuch-Verbot in Kindergärten und die Umsetzung bis zum Herbst 2018 ist äußerst begrüßenswert. Wir setzen damit einen wichtigen Schritt zum Schutz der Kinder, um ihnen - abseits von gesellschaftspolitischen Zwängen – die bestmöglichen Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten“, betonte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus.

„Das Kopftuch, als Mittel zur Unterdrückung der Frauen, sollte in unserer modernen Welt keinen Platz haben. Es ist beschämend, wenn diese Zwänge bereits die jüngsten von uns zu spüren bekommen, die keine Möglichkeit haben sich zu wehren, nur um bestimmte Rollenbilder bei ihnen zu verankern. Daher ist es wichtig ihnen Schutz zu bieten und dadurch ihre Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten zu fördern“, erklärte Gudenus.

„Gerade in Wien, wo der politische Islam immer wieder unglaubliche Formen annimmt und Kinder vereinnahmt – man denke nur an die Affäre um Kriegsspiele mit Kindern in einer ATIB-Moschee – ist es notwendig entsprechende Maßnahmen zu setzen, um diese furchteinflößende Entwicklung aufzuhalten. Mit der Umsetzung des Kopftuch-Verbotes in Kindergärten wird wieder eine weitere wichtige freiheitliche Forderung umgesetzt. Wir stellen dadurch sicher, dass unsere Kinder frei und ungezwungen aufwachsen und sich entwickeln können“, so Gudenus.

