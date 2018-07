ARBÖ OÖ begrüßt Mobilitätsleitbild für Oberösterreich

Das heute präsentierte Leitbild enthält für den ARBÖ wichtige Bekenntnisse, um die Mobilität im Großraum Linz sowie im gesamten Land Oberösterreich nachhaltig sicherzustellen.

Linz (OTS) - Nachhaltige und zukunftsfähige Verkehrslösungen sind für einen Lebens- und Wirtschaftsbereich wie den Großraum Linz von großer Bedeutung. Gerade deshalb sind Konzepte wie das heute von Landesrat Steinkellner und Stadtrat Hein präsentierte Mobilitätsleitbild wichtig, wie Thomas Harruk, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Oberösterreich, nach der Präsentation ausführt: „Insbesondere in einer so lebendigen und lebenswerten Stadt wie Linz, die ständig wächst, ist der Ausbau der Straßeninfrastruktur enorm wichtig. Schon jetzt fahren täglich 300.000 Kfz über die Linzer Stadtgrenze. Diese Zahl wird sich bis 2030 um 74.000 weitere KFZ erhöhen, weshalb ein Zukunftskonzept zur Ertüchtigung des Verkehrs im Großraum Linz unverzichtbar ist.“



Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass im präsentierten Mobilitätsleitbild alle Verkehrsmittel Beachtung finden, wie Harruk festhält: „Natürlich ist der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und der Radhauptrouten wichtig. Allen voran muss der Ausbau des Schienennetzes vorangetrieben werden. Aber es darf auch nicht auf die Individualmobilität vergessen werden, weshalb Investitionen in den Ausbau der Straßeninfrastruktur, wie beispielsweise die Ostumfahrung Linz, das nachhaltige Mobilitätskonzept abrunden und ergänzen müssen.“



Besonders wichtig ist dem ARBÖ Oberösterreich, dass die Freiheit bei der Wahl des Verkehrsmittels für alle Menschen bestehen bleibt. Nur so kann sich der Wirtschaftsstandort weiter entwickeln. „Wir treten für Anreize ein, denn Citymaut oder Fahrverbote schränken die Wahlfreiheit ein. Es darf keine Frage des sozialen Status und des Kontostandes sein, ob man mit dem eigenen Auto fahren kann oder eben nicht“, schließt Harruk ab.

